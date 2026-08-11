Policial à paisana frustra assalto em posto de combustível em Rio Branco

Grupo tentou render frentista e motorista de aplicativo no bairro Bosque

Com o grupo, a equipe policial apreendeu três celulares e uma arma de fogo de fabricação caseira/ Foto: ContilNet

Um homem foi preso e três adolescentes foram apreendidos após uma tentativa de assalto ser frustrada por um policial à paisana na noite desta segunda-feira (11), na Rua Isaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, os quatro suspeitos, um maior de idade e três menores, foram até um posto de combustível localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana e anunciaram o assalto. Além do estabelecimento, o grupo também teria tentado abordar um motorista de aplicativo que estava no local.

O motorista conseguiu fugir, enquanto o frentista correu para evitar ser rendido pelos criminosos. Diante da reação das vítimas, o quarteto deixou o posto e fugiu correndo pela Rua Isaura Parente.

Durante a fuga, um policial que estava à paisana percebeu a movimentação e decidiu intervir. Ao se aproximar dos suspeitos, o agente deu ordem de parada e conseguiu deter os quatro envolvidos.

Com o grupo, foram encontrados três aparelhos celulares e uma arma de fogo de fabricação artesanal.

Uma equipe do Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e prestou apoio na ocorrência. Os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.