CNH Social disponibiliza cinco mil vagas em 2026 para primeira habilitação

CNH Social disponibiliza cinco mil vagas em 2026 para primeira habilitação /Foto: Reprodução

Os selecionados na modalidade Rural do programa CNH Social 2026 têm até esta terça-feira (11) para realizar a matrícula e garantir o acesso gratuito ao processo de habilitação no Acre. Quem perder o prazo será desclassificado e ficará sem o benefício.

Para efetivar a participação, o candidato precisa apresentar documento oficial de identificação com foto e validade de até dez anos, CPF, comprovante de residência atualizado e o Passaporte CNH Social, documento gerado durante a matrícula online. É necessário levar os documentos originais e cópias para a abertura do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

Em Rio Branco, a documentação deve ser entregue na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. No interior, os convocados devem procurar a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município onde moram.

Quem reside em uma cidade sem unidade do Detran pode encaminhar os documentos para o e-mail detrancnhsocial@gmail.com ou procurar a Ciretran mais próxima.

LEIA TAMBÉM: Detran republica lista de selecionados para a CNH Social

A CNH Social disponibiliza cinco mil vagas em 2026 para primeira habilitação, adição ou mudança de categoria.