Geoglifos do Acre revelam civilização antiga com milhões na Amazônia

Desenhos no solo revelam passado do Acre/Foto: Reprodução

Círculos, quadrados e outras formas geométricas abertas no solo há cerca de 2 mil anos ajudam a revelar que a Amazônia abrigou uma sociedade numerosa e organizada antes da chegada dos europeus. Parte desses vestígios está localizada no Acre, onde os geoglifos se tornaram símbolos da ocupação ancestral da região.

Um estudo publicado na revista Nature estima que entre 1,25 milhão e 3 milhões de pessoas viveram no sudoeste da Amazônia entre os anos 100 e 300. A pesquisa também indica a existência de mais de 20 mil estruturas pré-coloniais espalhadas pelo território analisado.

As construções incluem círculos e quadrados planejados com precisão e conectados por caminhos. Para os pesquisadores, o tamanho e a distribuição das estruturas demonstram que os povos originários possuíam conhecimentos de geometria, organização coletiva e transformação da paisagem.

No Acre, muitos geoglifos ficaram visíveis após o avanço do desmatamento. As marcas no solo ajudam a derrubar a antiga ideia de que a floresta era pouco habitada antes da colonização europeia.

O geógrafo e paleontólogo Alceu Ranzi, presidente do Instituto Geoglifos da Amazônia e um dos pesquisadores ligados ao tema, compara as estruturas a grandes obras monumentais construídas diretamente na terra.

Apesar dos avanços, a função exata dos geoglifos ainda é investigada. Algumas hipóteses apontam que os espaços eram usados para cerimônias, encontros coletivos ou delimitação de áreas consideradas importantes pelas comunidades.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Folha TV