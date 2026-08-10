10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Geoglifos do Acre revelam civilização antiga com milhões na Amazônia

Formas geométricas mudam visão da região

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Geoglifos do Acre revelam civilização antiga com milhões na Amazônia
Desenhos no solo revelam passado do Acre/Foto: Reprodução

Círculos, quadrados e outras formas geométricas abertas no solo há cerca de 2 mil anos ajudam a revelar que a Amazônia abrigou uma sociedade numerosa e organizada antes da chegada dos europeus. Parte desses vestígios está localizada no Acre, onde os geoglifos se tornaram símbolos da ocupação ancestral da região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Um estudo publicado na revista Nature estima que entre 1,25 milhão e 3 milhões de pessoas viveram no sudoeste da Amazônia entre os anos 100 e 300. A pesquisa também indica a existência de mais de 20 mil estruturas pré-coloniais espalhadas pelo território analisado.

As construções incluem círculos e quadrados planejados com precisão e conectados por caminhos. Para os pesquisadores, o tamanho e a distribuição das estruturas demonstram que os povos originários possuíam conhecimentos de geometria, organização coletiva e transformação da paisagem.

No Acre, muitos geoglifos ficaram visíveis após o avanço do desmatamento. As marcas no solo ajudam a derrubar a antiga ideia de que a floresta era pouco habitada antes da colonização europeia.

O geógrafo e paleontólogo Alceu Ranzi, presidente do Instituto Geoglifos da Amazônia e um dos pesquisadores ligados ao tema, compara as estruturas a grandes obras monumentais construídas diretamente na terra.

Apesar dos avanços, a função exata dos geoglifos ainda é investigada. Algumas hipóteses apontam que os espaços eram usados para cerimônias, encontros coletivos ou delimitação de áreas consideradas importantes pelas comunidades.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Folha TV
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.