11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente
Tatá Werneck faz 43 anos, ganha homenagem e planeja novo filho

Prefeitura de Rio Branco reforça merenda escolar com R$ 2,5 milhões

Maior parte do recurso será destinada à alimentação de alunos da pré-escola e do ensino fundamental

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Prefeitura de Rio Branco reforça merenda escolar com R$ 2,5 milhões
Recursos são provenientes de superávit financeiro apurado em exercício anterior. — Foto: Evandro Derze/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco abriu um crédito suplementar de R$ 2,5 milhões para reforçar os recursos destinados à alimentação escolar na rede municipal. O dinheiro será usado na compra de materiais de consumo para atender estudantes da educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 1.611, publicado nesta terça-feira (11), no Diário Oficial do Estado (DOE).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com o documento, os recursos são provenientes de superávit financeiro apurado em exercício anterior, ou seja, de valores que ficaram disponíveis no caixa municipal.

Do total, R$ 900 mil serão destinados à alimentação e nutrição escolar da pré-escola, maior fatia do crédito. Outros R$ 875 mil serão aplicados na alimentação dos estudantes do ensino fundamental.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco compra R$ 703,9 mil em carne para merenda escolar

A educação infantil, na modalidade creche, receberá R$ 650 mil, enquanto outros R$ 75 mil serão destinados à alimentação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Veja a divisão dos recursos:

  • Pré-escola: R$ 900 mil;
  • Ensino fundamental: R$ 875 mil;
  • Creches: R$ 650 mil;
  • Educação de Jovens e Adultos (EJA): R$ 75 mil.

O decreto foi assinado pelo prefeito Alysson Bestene Lins, pela secretária municipal de Planejamento, Renata Pessoa da Costa, e pelo secretário municipal de Finanças, Wilson José das Chagas Sena Leite. A medida entrou em vigor na data de sua publicação.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.