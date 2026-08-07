Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida São Paulo, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens registradas por testemunhas logo após a colisão mostram a motocicleta caída ao lado da carreta e o motociclista no canteiro central da avenida, aguardando atendimento.

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Conforme a dinâmica aparente nas imagens, a carreta teria realizado uma conversão ao sair da Avenida Coronel Mâncio Lima quando acabou atingindo a motocicleta. A circunstância, no entanto, ainda deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis pela apuração do acidente.

O Samu foi acionado e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda no local. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas para esclarecer a dinâmica do acidente.

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