A polícia acreana investiga se ele também teve participação direta na morte da mulher. /Foto: reprodução

A investigação sobre a morte de Maria Helena de Andrade Fortes, de 60 anos, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10), com a prisão de um homem em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Quilson de Oliveira Pinheiro é investigado por possível participação no crime e foi encontrado com o celular que pertencia à vítima.

A localização do suspeito foi possível a partir do cruzamento de informações entre a Polícia Civil do Acre, equipes de inteligência do Comando de Operações de Divisas (COD) e policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar de Goiás. Quilson foi abordado no bairro Cidade Vera Cruz II.

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O aparelho encontrado durante a abordagem chamou a atenção dos policiais porque havia sido levado da casa de Maria Helena após o crime. A partir da identificação do celular, Quilson foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e acabou autuado, inicialmente, por receptação.

A polícia acreana investiga se ele também teve participação direta na morte da mulher. Conforme as informações levantadas durante as diligências, o suspeito teria saído do Acre depois do crime e seguido para Goiás.

O caso começou a ser investigado após Maria Helena ser encontrada morta dentro de sua residência, em Sena Madureira, no dia 15 de julho. Vizinhos perceberam um forte odor vindo do imóvel e acionaram as autoridades.

A cena encontrada pelos investigadores apresentava algumas particularidades. Não havia sinais evidentes de arrombamento, mas a porta da casa estava trancada pelo lado de fora com um cadeado. Maria Helena apresentava marcas de agressão e sinais de estrangulamento.

A principal suspeita é de que a mulher tenha sido morta durante um roubo. Depois do crime, dinheiro, cartões bancários e o telefone celular da vítima desapareceram da residência.

Com o avanço das diligências, as forças de segurança passaram a acompanhar informações sobre o possível paradeiro de suspeitos e dos objetos retirados da casa. O compartilhamento desses dados com agentes em Goiás levou à localização de Quilson.

Apesar da prisão, a investigação ainda não foi concluída. A polícia trabalha para esclarecer a participação do homem no assassinato e verificar se outras pessoas também estiveram envolvidas no crime. Segundo o Jornal Opção, Quilson continua preso e deve ser apresentado à audiência de custódia nesta terça-feira (11).

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Opção