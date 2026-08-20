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Mailza e Jéssica percorrem comércios na Vila Acre e ouvem moradores

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida

Por Redação ContilNet
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Mailza e Jéssica percorrem comércios na Vila Acre e ouvem moradores
A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

A candidata à reeleição, Mailza, (Progressistas), reforçou nesta quinta-feira (20) o compromisso de manter o diálogo direto com a população e ouvir as necessidades de cada comunidade, durante agenda, na Vila Acre. Ela participou de um almoço com comerciantes e lideranças locais na Churrascaria e Espetaria da Fran, onde conversou sobre as principais demandas da região, melhorias para o bairro e iniciativas voltadas à geração de emprego e renda.

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Antes do almoço, a governadora percorreu o comércio acompanhada de sua candidata a vice-governadora, Jéssica Sales (MDB), junto a apoiadores. O momento foi marcado pela proximidade com comerciantes e moradores, que apresentaram sugestões e relataram as necessidades enfrentadas no dia a dia.

LEIA TAMBÉM: Mailza começa a agenda do dia caminhando e tomando água de coco no Ipê

Também participaram da agenda o candidato a deputado estadual Arlenilson Cunha e o candidato ao Senado Márcio Bittar.

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população./Foto: assessoria

“É muito importante estar aqui, conversar olho no olho com os comerciantes, lideranças e com as pessoas que vivem nesta região. É ouvindo a população que conseguimos entender melhor as necessidades e construir soluções. Queremos um Acre que avance, com bairros mais estruturados, oportunidades para quem quer trabalhar e empreender e políticas que ajudem a gerar emprego e renda para as famílias”, afirmou Mailza.

Nywei Albuquerque trabalha em uma bicicletaria onde a gonernadora esteve e, segundo ele, é importante que governo e prefeitura trabalhem juntos.

“Achamos legal ela vir aqui. ela deve fazer alguma melhoria por aqui. Sou morador do Canaã mas como trabalho aqui gostaria dessa melhorias lá e aqui também.

A governadora destacou ainda que o desenvolvimento econômico precisa estar ligado à melhoria da qualidade de vida da população.

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