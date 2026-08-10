Terremoto foi sentido na Colômbia, há milhões de quilômetros do Acre

Morador registra águas da piscina em movimento durante tremor de terra/Foto: Reprodução

O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia foi sentido por moradores de Mâncio Lima, no interior do Acre. No município acreano, um leve tremor de terra foi sentido na manhã desta segunda-feira (10).

Um vídeo foi gravado por um dos moradores do município e mostra a água da piscina balançando por volta das 7h45.

De acordo com o g1, Clautevir Lima, pegou o celular e começou a filmar a água da piscina se movimentando. “Ele disse que ia filmar porque talvez se contasse ninguém ia acreditar nele. Cheguei no trabalho, perguntei para minhas colegas e disseram que não, que não sentiram”, explicou a esposa de Clautevir.

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira (10). O epicentro foi registrado na região oeste do país, próximo ao município de San José del Palmar, segundo informações do Serviço Sismológico colombiano.

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O tremor foi sentido em diferentes departamentos, entre eles Chocó, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca e Caldas, além da capital Bogotá. A cidade de Medellín também fica próxima à área atingida.

Apesar de as agências sismológicas confirmarem a intensidade elevada do terremoto, há diferenças nos dados divulgados sobre a magnitude e a profundidade do fenômeno. O Serviço Sismológico colombiano apontou magnitude 7,4 e profundidade de 96 quilômetros. Já o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) calculou magnitude 7,2 e profundidade de 95 quilômetros, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou profundidade de 107 quilômetros.

Em Manizales, no departamento de Caldas, imagens divulgadas nas redes sociais mostram possíveis danos provocados pelos tremores em edifícios. Até o momento, as informações fornecidas não detalham a extensão dos estragos ou a existência de vítimas.

O epicentro foi localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Bogotá e 190 quilômetros de Medellín. A profundidade do terremoto contribuiu para que os efeitos fossem percebidos em uma área extensa do território colombiano.