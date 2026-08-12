O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) convocou dez candidatos aprovados no concurso público. A convocação foi tornada pública nesta quarta-feira (12), divulgada na edição n.° 8.074 do Diário da Justiça.
Foram contempladas as comarcas de Brasiléia, Bujari, Plácido de Castro, Rio Branco e Tarauacá, abrangendo cargos de níveis médio e superior, ou seja, técnico e analista judiciário.
A documentação deverá ser entregue nos dias 27 e 28 de agosto, no horário das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores do TJAC, que está temporariamente no edifício Via Towers Corporate Buildings, Torre 1, sala 1501, Via Verde, situado no bairro Jardim Europa de Rio Branco.
Confira a lista:
|Comarca
|Cargo / Especialidade
|Candidato(a) Convocado(a)
|Colocação e Modalidade
|Brasiléia
|Técnico Judiciário
|Gilvan Oliveira Jerônimo
|1º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)
|Bujari
|Técnico Judiciário
|Daniel de Araújo Barbosa Marques
|1º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)
|Plácido de Castro
|Técnico Judiciário
|Katlen Cristiny Oliveira Ferreira
|4ª Colocada (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Analista de Sistemas
|Cleuton de Menezes Almeida
|3º Colocado (Cota Racial)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Analista de Sistemas
|Gabriele Alves da Silva Bonfim
|4ª Colocada (Cota Racial)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Analista de Suporte
|Emanuel Braga de Araújo
|1º Colocado (Ampla Concorrência)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Estatístico
|João Cláudio da Silva Araújo Lobato
|1º Colocado (Ampla Concorrência)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Pedagogo
|Ariane Maradey de Souza
|2ª Colocada (Ampla Concorrência)
|Rio Branco
|Analista Judiciário – Pedagogo
|Breno Cavalcante do Nascimento
|2º Colocado (Cota Racial)
|Tarauacá
|Analista Judiciário – Oficial de Justiça
|Sebastião Junior da Cunha Albuquerque
|2º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)
A posse está marcada para 10 de setembro, às 11 horas, no auditório da Escola do Poder Judiciário. Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato pelo número (68) 3212-8265.