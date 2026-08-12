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TJAC convoca aprovados em concurso para posse; veja data

A documentação deverá ser entregue nos dias 27 e 28 de agosto

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Tribunal De Justica Do Acre TJAC
Sede do Tribunal de Justiça do Acre/Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) convocou dez candidatos aprovados no concurso público. A convocação foi tornada pública nesta quarta-feira (12), divulgada na edição n.° 8.074 do Diário da Justiça.

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Foram contempladas as comarcas de Brasiléia, Bujari, Plácido de Castro, Rio Branco e Tarauacá, abrangendo cargos de níveis médio e superior, ou seja, técnico e analista judiciário.

A documentação deverá ser entregue nos dias 27 e 28 de agosto, no horário das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores do TJAC, que está temporariamente no edifício Via Towers Corporate Buildings, Torre 1, sala 1501, Via Verde, situado no bairro Jardim Europa de Rio Branco.

Confira a lista:

Comarca Cargo / Especialidade Candidato(a) Convocado(a) Colocação e Modalidade
Brasiléia Técnico Judiciário Gilvan Oliveira Jerônimo 1º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)

 
Bujari Técnico Judiciário Daniel de Araújo Barbosa Marques 1º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)

 
Plácido de Castro Técnico Judiciário Katlen Cristiny Oliveira Ferreira 4ª Colocada (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Analista de Sistemas Cleuton de Menezes Almeida 3º Colocado (Cota Racial)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Analista de Sistemas Gabriele Alves da Silva Bonfim 4ª Colocada (Cota Racial)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Analista de Suporte Emanuel Braga de Araújo 1º Colocado (Ampla Concorrência)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Estatístico João Cláudio da Silva Araújo Lobato 1º Colocado (Ampla Concorrência)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Pedagogo Ariane Maradey de Souza 2ª Colocada (Ampla Concorrência)

 
Rio Branco Analista Judiciário – Pedagogo Breno Cavalcante do Nascimento 2º Colocado (Cota Racial)

 
Tarauacá Analista Judiciário – Oficial de Justiça Sebastião Junior da Cunha Albuquerque 2º Colocado (Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência)

A posse está marcada para 10 de setembro, às 11 horas, no auditório da Escola do Poder Judiciário. Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato pelo número (68) 3212-8265.

O cronograma foi divulgado pelo TJAC

O cronograma foi divulgado pelo TJAC/Foto: Reprodução

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