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Trabalhador fica em estado grave após ter cabeça atingida enquanto derrubava roçado

Caso mobilizou moradores e equipes de resgate

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Trabalhador fica em estado grave após ter cabeça atingida enquanto derrubava roçado
Caso mobilizou moradores e equipes de resgate/Foto: reprodução

Um trabalhador ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça enquanto realizava a derrubada de um roçado na região do Rio Macauã, no Acre. O caso mobilizou moradores e equipes de resgate.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mobilização para retirar o homem da área onde ocorreu o acidente. Devido à gravidade dos ferimentos e à dificuldade de acesso à região, teria sido solicitado apoio de um helicóptero para agilizar o transporte da vítima.

Segundo informações preliminares, porém, a aeronave estaria indisponível por problemas mecânicos e não pôde ser utilizada na operação.

Sem o transporte aéreo, moradores iniciaram a retirada do trabalhador por outros meios e seguem levando a vítima até um ponto onde deverão encontrar uma equipe do Corpo de Bombeiros.

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O homem permanece em estado grave. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias exatas do acidente nem sobre o atendimento médico que será realizado após o resgate.

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