12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho
Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”
Juliana Paes processa companhia aérea e pede R$ 82 mil

Buscas por menino que desapareceu no Rio Juruá chegam ao último dia

Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Buscas por menino que desapareceu no Rio Juruá chegam ao último dia
Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança/Foto: reprodução

Quatro dias após o desaparecimento de Davi Araújo da Silva nas águas do Rio Juruá, familiares fizeram um novo apelo nesta quarta-feira (12) para ampliar o número de pessoas envolvidas nas buscas. Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O menino desapareceu após ser arrastado pela correnteza no último domingo (9). Desde então, equipes de resgate, familiares e voluntários percorrem diferentes trechos do rio em busca de informações sobre seu paradeiro.

Neste momento, os parentes esperam encontrar a criança para que possam se despedir e realizar o sepultamento. Mesmo diante das dificuldades provocadas pelo tempo transcorrido desde o desaparecimento, os familiares mantêm as buscas e pedem que voluntários se juntem à mobilização nesta quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: Escola São José presta homenagem a menino que morreu no Rio Juruá

Enquanto as buscas pelo menino continuam, a família ainda enfrenta o luto pela morte de José. Sob forte comoção, o menino de 11 anos foi sepultado nesta terça-feira (11), em Cruzeiro do Sul.

Antes do sepultamento, o cortejo passou pela Escola São José, onde José estudava. Professores, funcionários, colegas e outros estudantes se reuniram em frente à unidade para prestar uma última homenagem ao aluno. A despedida foi marcada por lágrimas, abraços e orações.

Mesmo após quatro dias do desaparecimento, familiares mantêm a mobilização de buscas por Davi.

 

Conteúdo Original / Fonte: Juruá 24 horas
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.