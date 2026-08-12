Buscas por menino que desapareceu no Rio Juruá chegam ao último dia

Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança

Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança/Foto: reprodução

Quatro dias após o desaparecimento de Davi Araújo da Silva nas águas do Rio Juruá, familiares fizeram um novo apelo nesta quarta-feira (12) para ampliar o número de pessoas envolvidas nas buscas. Para a família, este pode ser um dia decisivo na tentativa de localizar a criança.

O menino desapareceu após ser arrastado pela correnteza no último domingo (9). Desde então, equipes de resgate, familiares e voluntários percorrem diferentes trechos do rio em busca de informações sobre seu paradeiro.

Neste momento, os parentes esperam encontrar a criança para que possam se despedir e realizar o sepultamento. Mesmo diante das dificuldades provocadas pelo tempo transcorrido desde o desaparecimento, os familiares mantêm as buscas e pedem que voluntários se juntem à mobilização nesta quarta-feira.

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Enquanto as buscas pelo menino continuam, a família ainda enfrenta o luto pela morte de José. Sob forte comoção, o menino de 11 anos foi sepultado nesta terça-feira (11), em Cruzeiro do Sul.

Antes do sepultamento, o cortejo passou pela Escola São José, onde José estudava. Professores, funcionários, colegas e outros estudantes se reuniram em frente à unidade para prestar uma última homenagem ao aluno. A despedida foi marcada por lágrimas, abraços e orações.

Mesmo após quatro dias do desaparecimento, familiares mantêm a mobilização de buscas por Davi.

Conteúdo Original / Fonte: Juruá 24 horas