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Idosa de 101 anos é ameaçada pelo próprio filho, que acaba preso

Por José Halif, ContilNet
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Idosa de 101 anos é ameaçada pelo próprio filho, que acaba preso

Uma idosa de aproximadamente 101 anos estava dentro de casa quando seu filho foi preso pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (11), suspeito de ameaçar familiares durante uma ocorrência registrada no bairro São José, em Cruzeiro do Sul.

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Segundo informações repassadas à Polícia Civil, o homem, identificado pelas iniciais D.B.C., de 49 anos, teria chegado à residência após consumir bebida alcoólica e iniciado uma série de agressões verbais contra as pessoas que estavam no imóvel. Entre elas estava a idosa de 101 anos, que, conforme o relato de familiares, também teria sido alvo de ameaças e palavras ofensivas.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito e os familiares. As vítimas relataram que situações de agressão verbal e ameaças seriam recorrentes, mas que, naquela noite, o comportamento do homem teria sido ainda mais agressivo, provocando medo entre as pessoas que estavam na residência.

Diante dos relatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de ameaça e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O caso chama atenção pela idade avançada da idosa, que tem aproximadamente 101 anos, e pela situação de vulnerabilidade em que ela se encontrava dentro da própria residência.

O suspeito é considerado inocente até eventual condenação definitiva pela Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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