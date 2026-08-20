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Wanderley Andrade grava jingle de Eduardo Ribeiro para campanha

O candidato anunciou o jingle em um vídeo publicado no Instagram

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Wanderley Andrade gravou o jingle de campanha da reeleição de Eduardo Ribeiro
Wanderley Andrade gravou o jingle de campanha da reeleição de Eduardo Ribeiro/Foto: Reprodução

Com o início da campanha eleitoral, diversos jingles devem ‘grudar’ na cabeça do eleitor. No Acre, o candidato a deputado estadual Eduardo Ribeiro teve o produto de campanha gravado pelo cantor paraense Wanderley Andrade, conhecido como Rei do Brega.

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O candidato anunciou o jingle em um vídeo publicado no Instagram, em que começa com uma ‘ligação’ com Wanderley Andrade. “E aí, meu cantor do coração. Rapaz, correria tá grande aqui. Eita! Rapaz, tô na praça que você ama. Manda para mim. Vamos sentir a energia do povo acreano. Vai ser muito bom”, disse.

No vídeo, Eduardo faz referência a um dos locais que Wanderley Andrade fez show em Rio Branco: a Praça da Revolução.

Wanderley é conhecido por sucessos como “Conquista”, “Detento Apaixonado” e “Traficante do Amor”, música que teve a melodia usada no jingle do candidato.

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