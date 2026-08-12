12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco

Prefeito acompanhou a produção dos veículos em Botucatu (SP)

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco
Segundo o prefeito, a proposta é que os novos veículos ofereçam melhores condições aos passageiros. — Foto: Reprodução

A nova frota que deve reforçar o transporte coletivo de Rio Branco já está em produção e tem prazo para começar a chegar à capital. O prefeito Alysson Bestene visitou, nesta quarta-feira (12), a fábrica da Caio Induscar, em Botucatu (SP), e acompanhou de perto a fabricação dos veículos que serão destinados ao sistema de transporte da cidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Durante a visita, Alysson afirmou que os primeiros ônibus devem chegar a Rio Branco a partir de setembro e destacou que a renovação faz parte do processo de transição do transporte coletivo.

“Estamos aqui vendo essa realidade acontecer, a mudança do transporte público em Rio Branco a partir de agora, a partir de setembro, com esses novos ônibus chegando à cidade. Estamos acompanhando esse processo de transição, vendo de perto a produção e conhecendo a estrutura dos ônibus que estarão à disposição da nossa população”, afirmou.

Segundo o prefeito, a proposta é que os novos veículos ofereçam melhores condições aos passageiros, com atenção especial à segurança, ao conforto e à acessibilidade.

LEIA TAMBÉM: Jovem suspeito de incendiar ônibus de R$ 2 milhões no Acre é preso

“A gente está pensando nas pessoas em primeiro lugar, no usuário do transporte coletivo de Rio Branco. Esses ônibus chegam para levar mais segurança, mais conforto e, principalmente, acessibilidade para os nossos passageiros cadeirantes, que também precisam e merecem um transporte público coletivo de qualidade”, disse Alysson.

O prefeito também ressaltou que a visita à fábrica faz parte do acompanhamento direto da implantação da nova frota e afirmou que a gestão pretende fiscalizar o processo até a chegada dos veículos à capital.

“Mais do que simplesmente renovar uma frota, nós queremos acompanhar de perto para garantir que aquilo que está sendo planejado realmente aconteça. É uma mudança importante para Rio Branco, e estamos aqui para conhecer, cobrar e acompanhar cada etapa para que essa realidade chegue à nossa população”, declarou.

Alysson esteve acompanhado do presidente da CDL, Marcelo Moura, do superintendente da RBTrans, Coronel Coutinho, do diretor Adalto e dos vereadores Ahash, Moacir e Matheus, vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal.

VÍDEO:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.