Acidente com ônibus deixa oito pessoas mortas na região serrana do RJ

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Ao menos oito pessoas morreram após um ônibus tombar na BR-040 em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no início da manhã deste domingo (16). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 4h30 e o coletivo transportava ao todo 47 pessoas.

O coletivo partiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e iria para Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde de Petrópolis e da Região Metropolitana do Rio. Entre os hospitais que receberam os passageiros estão o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, além dos hospitais Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Getúlio Vargas, na capital fluminense.

A perícia foi acionada, e a ocorrência foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, em Petrópolis. As circunstâncias que provocaram o tombamento ainda são investigadas.

Trânsito chegou a ser totalmente interditado

O acidente provocou a interdição da descida da Serra de Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária Elovias, responsável pelo trecho, a pista chegou a ficar totalmente bloqueada no km 91 para o trabalho das equipes de resgate.

A concessionária chegou a registrar cerca de dois quilômetros de retenção no local.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Estrela Guia Turismo, responsável pelo coletivo, informou que apura o acidente. A empresa ainda informou que atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais.

Nota divulgada pela empresa • Reprodução/Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Khauan Wood.

Conteúdo Original / Fonte: Khauan Wood