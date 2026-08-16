Anitta revela como “Altas Horas” a ajudou a encontrar seu irmão mais velho

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A cantora Anitta, 33, revelou no programa “Altas Horas”, da TV Globo, do último sábado (15), como conheceu seu irmão mais velho, Felipe Terra.

A famosa contou que o irmão e a mãe dele estavam assistindo à participação dela no programa em 2019 quando se deram conta de que o militar pudesse ter laços sanguíneos com a carioca.

Cleide, mãe de Felipe, teve um relacionamento breve no passado com Mauro, pai de Anitta, que acabou gerando o filho.

“Quando ela assistiu ao programa, reconheceu meu pai, ligou para o filho dela e disse: ‘Vi seu pai na televisão'”, contou Anitta.

“Ele falou: ‘O que é? Ele foi preso? Estava em algum jornal?'” e a mãe dele respondeu: “Não, ele estava no ‘Altas Horas’ ontem e é pai de uma cantora. Felipe falou: ‘Sou filho do pai da Anitta?'”, seguiu.

Antes de entrar em contato com a cantora, Felipe ficou receoso de que pudesse ser mal interpretado pela família dela.

A família entrou se conectou após um jornalista descobrir o laço de sangue e divulgar em um perfil. A famosa contou que celebrou a novidade e compartilhou com o outro irmão, Renan Machado.

“Rapidamente fui lá no Instagram, o achei e falei: ‘Meu sonho era ter outro irmão e já comecei a contar minha vida inteira’. E o Renan falava: ‘Está maluca? Sai contando a vida inteira para esse cara, nem sabe se ele é irmão’. E eu: ‘É irmão. Se não for, vai virar'”, revelou a artista.

Após comprovarem a relação familiar, Anitta decidiu homenagear o primogênito. “Dei de presente para ele uma tatuagem, porque já tinha uma para o Renan. Aí falei: ‘Ué, vou ter a tatuagem de um irmão aí o outro vai se sentir mal, fiz outra e estamos aí, só amores'”, contou.

— TV Globo (@tvglobo) August 16, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito