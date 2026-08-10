Avaliação negativa do governo Lula vai a 44%, indica Nexus/BTG

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Novo levantamento Nexus/BTG, divulgado nesta segunda-feira (10), aponta que 44% dos eleitores brasileiros avaliam negativamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 37% avaliam positivamente a gestão do petista.

O índice positivo representa a soma entre aqueles que responderam que consideram a gestão ótima (15%) ou boa (19%). Já o parâmetro negativo engloba aqueles que consideram o governo ruim (8%) e péssimo (36%). Outros 21% julgam que o resultado do governo petista é regular.

Em comparação com a última sondagem, realizada na semana passada, os que avaliam negativamente a gestão passaram de 43% para 44%, oscilando dentro da margem de erro. Já os que avaliam positivamente a administração caíram de 37% para 34%.

Ainda na mesma pesquisa, foi medida a aprovação do governo de Lula. Do total de entrevistados, 49% desaprovam o trabalho do presidente, contra 46% que dizem aprovar. No levantamento 5% afirmaram não saber ou não responderam.

Metodologia

A Nexus/BTG entrevistou 2.001 eleitores, entre os dias 07 e 09 de agosto, por meio de entrevista por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-08428/2026.

Confira a íntegra do levantamento abaixo

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Rafael Sotero.

Conteúdo Original / Fonte: Rafael Sotero