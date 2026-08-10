Máximas de 32ºC e falta de chuva marcam semana em Brasília; veja previsão

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A semana em Brasília, de segunda-feira, 10, a domingo, 16 de agosto, será de céu claro e sem previsão de chuva em nenhum dos sete dias. As temperaturas oscilam entre mínimas de 17°C e máximas de 32°C ao longo do período.

A umidade do ar permanece baixa, chegando a apenas 15% nos últimos dias da semana, e os índices de radiação ultravioleta se mantêm elevados, exigindo atenção ao se expor ao sol.

Temperatura para os próximos dias em Brasília

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Mínima de 23°C e máxima de 31°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Mínima de 19°C e máxima de 28°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 17°C e máxima de 28°C.

Mínima de 17°C e máxima de 28°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Mínima de 19°C e máxima de 30°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Mínima de 19°C e máxima de 31°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Mínima de 20°C e máxima de 32°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Previsão do clima em Brasília

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 22°C pela manhã, 28°C durante o dia, 27°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar estará em 24%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 5,09 m/s. O índice de radiação ultravioleta será muito alto, com valor de 10,08.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o céu segue parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas ficam entre 19°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica varia entre 19°C pela manhã, 26°C durante o dia, 25°C à tarde e 21°C à noite. A umidade do ar estará em 24%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 6,44 m/s. O índice de radiação ultravioleta será muito alto, com valor de 10,27.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, o céu estará limpo ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 16°C pela manhã, 27°C durante o dia, 24°C à tarde e 20°C à noite. A umidade do ar sobe levemente para 33%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 6,19 m/s. O índice de radiação ultravioleta será muito alto, com valor de 10,24.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, o céu permanece limpo. As temperaturas ficam entre 19°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica varia entre 18°C pela manhã, 27°C durante o dia, 26°C à tarde e 22°C à noite. A umidade do ar estará em 24%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,73 m/s. O índice de radiação ultravioleta será muito alto, com valor de 10,62.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, o céu estará limpo. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 18°C pela manhã, 29°C durante o dia, 26°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar recua para 18%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,24 m/s. O índice de radiação ultravioleta será moderado, com valor de 3,57.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o céu segue limpo. As temperaturas ficam entre 20°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica varia entre 19°C pela manhã, 29°C durante o dia, 27°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar cai para 16%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,82 m/s. O índice de radiação ultravioleta será moderado, com valor de 4,0.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, o céu permanece limpo. As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 20°C pela manhã, 29°C durante o dia, 27°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar atinge o menor patamar da semana, com 15%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,37 m/s. O índice de radiação ultravioleta será moderado, com valor de 4,0.

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Vai chover em Brasília?

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para Brasília em nenhum dos sete dias analisados. A umidade do ar permanece baixa durante toda a semana, com queda progressiva a partir de sexta-feira, atingindo 15% no domingo. Entre segunda e quinta-feira, os índices de radiação ultravioleta se mantêm muito altos, superiores a 10, o que exige cuidados redobrados com a exposição solar. As condições de céu limpo e ausência de precipitação prevalecem em toda a semana, com as temperaturas mais elevadas registradas no fim de semana, quando os termômetros podem chegar a 32°C.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosBrasíliaClima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites