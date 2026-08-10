Belo Horizonte tem semana de céu aberto e máximas de 34ºC

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Belo Horizonte terá uma semana de céu predominantemente aberto e sem previsão de chuva entre segunda-feira, 10, e domingo, 16 de agosto de 2026. As temperaturas variam entre mínimas de 15°C e máximas de 34°C ao longo do período.

A umidade do ar ficará baixa na maior parte dos dias, com índices ultravioleta elevados exigindo atenção ao se expor ao sol.

Temperatura para os próximos dias em Belo Horizonte

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Mínima de 19°C e máxima de 33°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 16°C e máxima de 25°C.

Mínima de 16°C e máxima de 25°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Mínima de 15°C e máxima de 29°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 16°C e máxima de 31°C.

Mínima de 16°C e máxima de 31°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Mínima de 19°C e máxima de 33°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Mínima de 19°C e máxima de 34°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Previsão do clima em Belo Horizonte

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o dia será de céu aberto com períodos de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 33°C de máxima, com sensação térmica de 19°C pela manhã, 30°C durante o dia, 27°C à tarde e 20°C à noite. A umidade do ar estará em 23%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,64 m/s. O índice ultravioleta será alto, com valor de 9,08.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o dia começa com nuvens esparsas e abre ao longo da tarde. As temperaturas variam entre 16°C de mínima e 25°C de máxima, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 23°C durante o dia, 20°C à tarde e 16°C à noite. A umidade do ar sobe para 57%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,21 m/s. O índice ultravioleta será alto, com valor de 8,64.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, o dia será de céu aberto com períodos de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica de 15°C pela manhã, 27°C durante o dia, 24°C à tarde e 19°C à noite. A umidade do ar estará em 39%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,76 m/s. O índice ultravioleta será alto, com valor de 9,14.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, o dia será de céu aberto com períodos de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16°C de mínima e 31°C de máxima, com sensação térmica de 16°C pela manhã, 28°C durante o dia, 25°C à tarde e 23°C à noite. A umidade do ar estará em 30%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,33 m/s. O índice ultravioleta será alto, com valor de 9,28.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, a manhã será de céu aberto, com nuvens se formando ao longo da tarde. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 33°C de máxima, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 30°C durante o dia, 26°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar cai para 19%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,23 m/s. O índice ultravioleta será moderado, com valor de 3,77.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o dia será de céu aberto com períodos de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 34°C de máxima, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 30°C durante o dia, 26°C à tarde e 23°C à noite. A umidade do ar estará em 18%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,71 m/s. O índice ultravioleta será moderado, com valor de 4,0.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, a manhã será de céu aberto, com nuvens se formando à tarde. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 34°C de máxima, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 31°C durante o dia, 27°C à tarde e 23°C à noite. A umidade do ar estará em 18%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,19 m/s. O índice ultravioleta será moderado, com valor de 4,0.

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Vai chover em Belo Horizonte?

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para Belo Horizonte em nenhum dos sete dias do período. A semana terá condições estáveis, com céu predominantemente aberto e umidade do ar baixa, chegando a apenas 18% na sexta-feira, sábado e domingo. A terça-feira será o dia mais ameno, com máxima de 25°C e umidade de 57%, enquanto o final de semana concentra as temperaturas mais altas, com máximas próximas de 34°C. Os índices ultravioleta se mantêm elevados ao longo de toda a semana, com destaque para quinta-feira, quando o valor chega a 9,28.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosClima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites