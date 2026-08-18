Bisneto de Laura Cardoso homenageia atriz após morte: “Sempre juntos”

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O bisneto de Laura Cardoso homenageou a atriz nas redes sociais após o anúncio da morte da veterana, aos 98 anos, em São Paulo.

“Minha estrela”, escreveu Fernando Faria nas redes sociais. O herdeiro da artista também relembrou um vídeo postado pela conta oficial da atriz no ano passado.

Na gravação, ele aparece tirando fotos de Laura. “Sempre juntos… até o fim”, disse. A divulgação da morte da veterana foi postada nas redes sociais oficiais dela.

O bisneto da artista compartilhava com frequência fotos e vídeos ao lado de Laura, considerada um ícone da televisão brasileira. A publicação mais recente foi no Dia das Mães, quando ele postou uma foto deles abraçados, feita por inteligência artificial.

“No almoço de Dia das Mães, Laura me perguntou: ‘como ficaríamos nessa tal de inteligência artificial?’. Mostrei o resultado e a resposta foi ‘adorei, posta’. Postado então! Feliz Dia das Mães!”, escreveu ele.

A atriz está sendo velada na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, em cerimônia que vai até às 14h.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Laurinda de Jesus Balleroni (@atrizlauracardoso)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariagiacomelli.

Conteúdo Original / Fonte: mariagiacomelli