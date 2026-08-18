18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Miguel Falabella se despede de Laura Cardoso e relembra amizade iniciada nos anos 1980
Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena
System of a Down anuncia show no Maracanã em 2027 ao lado de Faith no More; veja valores dos ingressos
Netflix fica em 3º em ranking de streamings no Brasil; veja o top 10
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca

Bisneto de Laura Cardoso homenageia atriz após morte: “Sempre juntos”

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Bisneto de Laura Cardoso homenageia atriz após morte: “Sempre juntos”

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O bisneto de Laura Cardoso homenageou a atriz nas redes sociais após o anúncio da morte da veterana, aos 98 anos, em São Paulo.

“Minha estrela”, escreveu Fernando Faria nas redes sociais. O herdeiro da artista também relembrou um vídeo postado pela conta oficial da atriz no ano passado.

Na gravação, ele aparece tirando fotos de Laura. “Sempre juntos… até o fim”, disse. A divulgação da morte da veterana foi postada nas redes sociais oficiais dela.

O bisneto da artista compartilhava com frequência fotos e vídeos ao lado de Laura, considerada um ícone da televisão brasileira. A publicação mais recente foi no Dia das Mães, quando ele postou uma foto deles abraçados, feita por inteligência artificial.

“No almoço de Dia das Mães, Laura me perguntou: ‘como ficaríamos nessa tal de inteligência artificial?’. Mostrei o resultado e a resposta foi ‘adorei, posta’. Postado então! Feliz Dia das Mães!”, escreveu ele.

A atriz está sendo velada na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, em cerimônia que vai até às 14h.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Laurinda de Jesus Balleroni (@atrizlauracardoso)

Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPop

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariagiacomelli.

Conteúdo Original / Fonte: mariagiacomelli
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.