Suspeitos de matar amigos que foram cobrar dívida no PR são presos em SP

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A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta terça-feira (18), pai e filho suspeitos de envolvimento na morte de quatro amigos que foram cobrar uma dívida em agosto do ano passsado em Icaraíma, no noroeste do estado. Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo estavam foragidos há mais de um ano.

Segundo a corporação, eles foram localizados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. O outro filho de Antônio, que não teve o nome divulgado, também foi preso em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, durante a operação.

Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram o momento em que a dupla tenta fugir dos policiais por uma área de mata. Veja:

De acordo com a polícia, um quarto indíviduo, também suspeito de envolvimento no assassinato, está preso em uma unidade de detenção por outro crime.

Alencar Gonçalves de Souza Giron, de 36 anos; Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos; Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos e Diego Henrique Afonso, de 39 anos foram encontrados mortos em uma vala após 45 dias desaparecidos.

Desaparecidos no PR: corpos foram encontrados com marcas de tiro e em vala

Segundo as investigações, os amigos saíram para cobrar uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma fazenda feita em agosto do ano passado para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo. Os investigadores descobriram, no entanto, que mesmo após um ano, os compradores ainda não tinham efetuado o pagamento.

Pai e filho são proprietários de uma fazenda rural em Icaraíma e estão foragidos desde agosto de 2025. A Polícia Civil aponta os dois como os principais suspeitos pelo crime.

Relembre o caso

As investigações apontaram que três homens, identificados como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso, saíram de São José do Rio Preto (SP) para cobrar uma dívida.

Em Icaraíma, eles encontraram outro homem, Alencar Gonçalves de Souza, que teria encomendado o serviço, sendo o mediador da cobrança relacionada à venda de uma fazenda feita em agosto do ano passado para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo.

Rafael, Robishley e Diego Henrique viajaram no dia 4 de agosto para cobrar a dívida. Eles se encontraram com Alencar já no Paraná. Após o sumiço e a falta de contato com os familiares, os homens foram dados como desaparecidos.

Depois de 44 dias do sumiço, os corpos de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram encontrados em uma vala na cidade de Icaraíma, na madrugada de 19 de setembro de 2025.

A localização das vítimas ocorreu em uma área rural de Icaraíma, cidade no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam marcas de perfurações de arma de fogo. Na mesma vala, estavam pertences dos homens.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Bruna Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Bruna Lopes