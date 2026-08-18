18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Miguel Falabella se despede de Laura Cardoso e relembra amizade iniciada nos anos 1980
Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena
System of a Down anuncia show no Maracanã em 2027 ao lado de Faith no More; veja valores dos ingressos
Netflix fica em 3º em ranking de streamings no Brasil; veja o top 10
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca

Raphinha será o novo capitão do Barcelona nesta temporada, diz jornal

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Raphinha será o novo capitão do Barcelona nesta temporada, diz jornal

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Raphinha será o novo capitão do Barcelona nesta temporada 2026/2027. O atacante será o primeiro brasileiro a assumir a braçadeira de líder principal da equipe catalã.

De acordo com o Mundo Deportivo, o camisa 11 se tornou favorito a assumir o posto após o empréstimo de Ronald Araújo ao Liverpool.

Ronaldinho Gaúcho, Daniel Alves e Neymar já usaram a braçadeira pelo Barcelona, mas apenas na ausência do capitão principal.

O técnico Hansi Flick também determinou a hierarquia de quem usará a braçadeira quando o atacante não estiver em campo. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Eric Garcia, nesta ordem, foram os escolhidos.

História pelo clube

Raphinha foi contratado pelo Barcelona em julho de 2022. No clube catalão, disputou 177 e marcou 75 gols, se tornando o quarto maior artilheiro brasileiro da história do clube. No ano passado, foi indicado à Bola de Ouro e ficou em quinto lugar, mas admitiu ter ficado chateado com o resultado.

Com a camisa do Barcelona, o atacante brasileiro já conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anniefigueiredo.

Conteúdo Original / Fonte: anniefigueiredo
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.