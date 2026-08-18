Raphinha será o novo capitão do Barcelona nesta temporada, diz jornal

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Raphinha será o novo capitão do Barcelona nesta temporada 2026/2027. O atacante será o primeiro brasileiro a assumir a braçadeira de líder principal da equipe catalã.

De acordo com o Mundo Deportivo, o camisa 11 se tornou favorito a assumir o posto após o empréstimo de Ronald Araújo ao Liverpool.

Ronaldinho Gaúcho, Daniel Alves e Neymar já usaram a braçadeira pelo Barcelona, mas apenas na ausência do capitão principal.

O técnico Hansi Flick também determinou a hierarquia de quem usará a braçadeira quando o atacante não estiver em campo. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Eric Garcia, nesta ordem, foram os escolhidos.

História pelo clube

Raphinha foi contratado pelo Barcelona em julho de 2022. No clube catalão, disputou 177 e marcou 75 gols, se tornando o quarto maior artilheiro brasileiro da história do clube. No ano passado, foi indicado à Bola de Ouro e ficou em quinto lugar, mas admitiu ter ficado chateado com o resultado.

Com a camisa do Barcelona, o atacante brasileiro já conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anniefigueiredo.

Conteúdo Original / Fonte: anniefigueiredo