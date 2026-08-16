Botafogo busca reconstrução no Brasileirão após sofrer goleada histórica

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O Botafogo entra em campo neste domingo (16) sob pressão para dar uma resposta após a goleada sofrida para o Cienciano. A equipe carioca visita o Vitória, às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de recuperação depois do revés por 6 a 1 pela Copa Sul-Americana.

O resultado em Cusco colocou o Botafogo diante de uma marca negativa inédita. O clube se tornou o primeiro brasileiro a sofrer seis gols de uma equipe estrangeira em uma competição da Conmebol. A diferença de cinco gols também igualou a maior derrota de um representante do país em torneios continentais.

Na história da Copa Sul-Americana, o resultado passou a ser a maior derrota de um clube brasileiro. Antes, o recorde negativo pertencia ao Fluminense, que perdeu por 5 a 1 para a LDU na final de 2009. O Botafogo também superou as derrotas por quatro gols de diferença sofridas por brasileiros em outras edições do torneio.

Pressão por reação

A goleada aumentou a pressão sobre o Botafogo justamente em um momento importante da temporada. Além do impacto no torneio continental, o time precisa voltar a concentrar forças no Brasileirão e buscar maior regularidade na competição.

O confronto com o Vitória ganha peso porque as duas equipes apresentam problemas defensivos. Ao fim do primeiro turno, o Botafogo havia sofrido 32 gols, enquanto o time baiano tinha sido vazado 25 vezes. Os números colocavam os dois clubes entre as defesas mais vulneráveis da Série A.

Por outro lado, o Botafogo mostrou capacidade ofensiva superior ao longo do campeonato. A equipe marcou 33 gols nas primeiras 18 partidas, enquanto o Vitória balançou as redes 22 vezes no mesmo período.

Vitória tenta aproveitar momento do adversário

O Vitória aposta no mando de campo para tentar explorar o momento delicado do Botafogo. A equipe baiana também convive com dificuldades defensivas, mas conta com o desempenho do goleiro Lucas Arcanjo, que se destacou na estatística de gols evitados durante a competição.

O último encontro entre os clubes terminou sem gols, no Nilton Santos. Na ocasião, o Botafogo teve amplo volume ofensivo e finalizou 19 vezes, contra apenas cinco do Vitória, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol.

Agora, o cenário é diferente. Depois da goleada histórica sofrida no Peru, o Botafogo precisa reconstruir a confiança e apresentar uma resposta imediata no Brasileirão. Para isso, terá de recuperar a eficiência ofensiva e, principalmente, reduzir os erros que contribuíram para a sequência de resultados negativos.

O duelo no Barradão surge, portanto, como o primeiro passo para o time carioca tentar deixar para trás uma noite que entrou para a história negativa do futebol brasileiro e retomar o foco na competição nacional.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles