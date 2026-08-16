Brasil leva ouro no Mundial de ginástica rítmica com a maior nota do ano

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O Brasil fez história neste domingo (16) no Mundial de ginástica rítmica, em Frankfurt, na Alemanha. O conjunto brasileiro conquistou, pela primeira vez, a medalha de ouro na competição, na final da série de cinco bolas.

As atletas que competiram foram Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariane Gonçalves e Julia Kurunczi.

As brasileiras comandadas pela treinadora Camila Ferezin fizeram apresentação impecável ao som de “Feeling Good”, de Michael Bublé, e receberam 29,450 pontos.

A marca foi a maior nota registrada no mundo em 2026 na prova.

China e Bulgária completaram o pódio, com 28,900 e 28,400 pontos, respectivamente.

A conquista teve um significado ainda maior pela reação da equipe. Na classificatória, o Brasil havia avançado para a final com apenas a oitava melhor nota — 26,800 pontos.

Na decisão, as ginastas melhoraram o desempenho e terminaram no topo do pódio.

O ouro é a segunda medalha brasileira neste Mundial. No sábado (15), o conjunto já havia conquistado o bronze no geral, resultado que também garantiu ao Brasil uma vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil ainda tem participação em outra final do Mundial, na série mista.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anasantos.

Conteúdo Original / Fonte: anasantos