Campo Grande tem semana de calor intenso; veja previsão completa

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Campo Grande terá uma semana de calor intenso e baixa umidade entre os dias 10 e 16 de agosto de 2026. As temperaturas variam entre mínimas de 20°C e máximas que chegam a 38°C, com céu predominantemente aberto e nuvens esparsas.

Não há previsão de chuva para a maior parte do período, com apenas pequena probabilidade registrada na segunda-feira. A umidade do ar permanecerá muito baixa ao longo de todos os dias, com índices chegando a 11% no domingo.

Temperatura para os próximos dias em Campo Grande

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 33°C.

Mínima de 22°C e máxima de 33°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Mínima de 20°C e máxima de 34°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 36°C.

Mínima de 22°C e máxima de 36°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Mínima de 26°C e máxima de 37°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Mínima de 26°C e máxima de 37°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 24°C e máxima de 37°C.

Mínima de 24°C e máxima de 37°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 27°C e máxima de 38°C.

Previsão do clima em Campo Grande

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o céu ficará parcialmente nublado com nuvens dispersas. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 33°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 24°C pela manhã, 31°C durante o dia, 28°C à tarde e 22°C à noite. A umidade do ar estará em 34%. Há 15% de probabilidade de chuva, sem volume estimado. Os ventos sopram a 6,33 m/s. O índice ultravioleta será de 7,29, considerado alto.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o céu estará aberto com períodos de sol e nuvens esparsas. As temperaturas variam entre 20°C de mínima e 34°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 20°C pela manhã, 29°C durante o dia, 29°C à tarde e 24°C à noite. A umidade do ar estará em 32%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 7,69 m/s. O índice ultravioleta será de 8,19, considerado muito alto.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, o céu ficará parcialmente nublado com aberturas de sol. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 36°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 23°C pela manhã, 32°C durante o dia, 31°C à tarde e 27°C à noite. A umidade do ar estará em 17%, nível muito baixo. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 7,83 m/s. O índice ultravioleta será de 8,55, considerado muito alto.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, o céu ficará aberto com sol durante todo o dia. As temperaturas variam entre 26°C de mínima e 37°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 26°C pela manhã, 34°C durante o dia, 32°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar estará em 14%, nível extremamente baixo. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 6,46 m/s. O índice ultravioleta será de 8,63, considerado muito alto.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, o céu terá poucas nuvens pela manhã com abertura ao longo do dia. As temperaturas variam entre 26°C de mínima e 37°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 25°C pela manhã, 33°C durante o dia, 32°C à tarde e 27°C à noite. A umidade do ar estará em 14%, nível extremamente baixo. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 7,0 m/s. O índice ultravioleta será de 1,91, considerado baixo.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o céu ficará aberto com sol e poucas nuvens. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 37°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 24°C pela manhã, 34°C durante o dia, 32°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar estará em 16%, nível extremamente baixo. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,89 m/s. O índice ultravioleta será de 2,0, considerado baixo.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, o céu ficará aberto com sol predominante. As temperaturas variam entre 27°C de mínima e 38°C de máxima. As sensações térmicas ficam em torno de 26°C pela manhã, 35°C durante o dia, 33°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar estará em 11%, nível crítico. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 7,44 m/s. O índice ultravioleta será de 2,0, considerado baixo.

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Vai chover em Campo Grande?

A semana em Campo Grande será marcada por calor progressivo e ausência de chuva, com exceção de uma pequena probabilidade de 15% registrada na segunda-feira, sem volume estimado. A umidade do ar representa o principal ponto de atenção no período: os índices caem de 34% na segunda-feira para apenas 11% no domingo, níveis que a Organização Mundial da Saúde classifica como estado de atenção para a saúde. Recomenda-se consumo constante de água, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e atenção redobrada a crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. As temperaturas máximas sobem de 33°C na segunda-feira até 38°C no domingo, consolidando uma semana de calor intenso na capital sul-mato-grossense.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosClima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites