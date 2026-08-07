Casos de sarampo sobem para 23 no estado de São Paulo; veja recomendações

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O estado de São Paulo registrou o 23º caso de sarampo em 2026, com um aumento de sete casos em apenas três dias. De acordo com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), 16 dos pacientes não possuíam histórico de vacinação ou estavam com o esquema vacinal incompleto.

Até a última segunda-feira (4), havia 16 casos da doença no estado, entre bebês, crianças e adultos. Os registros ocorreram na capital, em São Bernardo do Campo e em Guarulhos.

Segundo a SES-SP, dos 23 casos confirmados no estado, dois são importados e os outros estão relacionados à importação, embora ainda não tenha sido identificada a fonte de infecção.

Diante da identificação de uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus, o governo estadual iniciou, nesta segunda-feira, a Campanha de Multivacinação, que seguirá até 1º de setembro nos 645 municípios paulistas.

Revacinação

A vacinação indiscriminada contra a doença oferece a vacina tríplice viral e é destinada à população de 6 meses a 59 anos residente nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, independentemente do histórico vacinal.

Segundo a secretaria, a idade recomendada considera que, a partir dos 6 meses de idade, a criança já consegue desenvolver resposta imunológica à vacina tríplice viral e, ao mesmo tempo, pode não estar mais protegida pelos anticorpos maternos.

Já para as pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação indiscriminada não é recomendada porque grande parte dessa população já teve contato natural com o vírus ao longo da vida, criando imunidade duradoura.

Para as outras cidades do estado, a orientação é intensificar as ações de vacinação, verificando a situação vacinal da população e realizando a busca ativa e a atualização das doses em atraso, conforme a idade e as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.

Recomendações

Leia as recomendações abaixo para entender as contraindicações e as particularidades da vacinação:

Gestantes: a vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes por ser produzida com vírus atenuados (enfraquecidos). Lactantes, no entanto, podem receber a vacina normalmente.

a vacina tríplice viral por ser produzida com vírus atenuados (enfraquecidos). Lactantes, no entanto, podem receber a vacina normalmente. Imunodeficiência ou alergia : pessoas com imunodeficiência grave ou indivíduos com histórico de alergia grave (anafilaxia) a algum componente da fórmula também não devem tomar o imunizante.

: pessoas com imunodeficiência grave ou indivíduos com histórico de alergia grave (anafilaxia) a algum componente da fórmula também não devem tomar o imunizante. Vacinas recentes: quem recebeu, nos últimos 30 dias, outra vacina de vírus atenuado, como as vacinas contra febre amarela ou varicela, deve aguardar um intervalo recomendado antes de tomar a tríplice viral. Verifique a data adequada em uma unidade de saúde.

Cobertura vacinal abaixo da meta

Segundo dados preliminares da SES-SP, a cobertura vacinal da tríplice viral em 2026 está em 77,5% para a primeira dose e 65,5% para a segunda, índices inferiores à meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A baixa adesão preocupa as autoridades de saúde, que reforçam a importância da vacinação para evitar a circulação do vírus e prevenir novos casos.

A pasta afirma que foram enviadas, na tarde de ontem (6), 150 mil novas doses da vacina tríplice viral para a capital paulista e 80 mil doses para o município de São Bernardo do Campo, afirmando que todos os municípios estão abastecidos.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

TópicosSarampoVacinação

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasoave.

Conteúdo Original / Fonte: larissasoave