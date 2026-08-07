Ciclone-bomba: Balsa de São Sebastião-Ilhabela é paralisada após ventos

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A travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral de São Paulo, foi paralisada na manhã desta sexta-feira (7) devido aos fortes ventos que atingem a região. A operação só será retomada quando as condições de navegação voltarem a ser consideradas seguras.

Segundo a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), a ação é uma medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes operacionais. As condições metereológias seguem sendo monitoradas pelos especialistas.

Veja situação da fila da balsa no momento:

Travessia de balsa é paralisada em São Sebastião • Divulgação/Semil

Travessia de balsa é paralisada em Ilhabela • Divulgação/Semil

Durante a noite de quinta-feira (6) e a manhã desta sexta-feira, outros portos precisaram paralisar as operações temporariamente em razão das condições climáticas adversas.

Foram afetadas as travessias de:

Santos–Guarujá, interrompida das 22h07 às 22h34 e, novamente, das 6h45 às 8h20, após registrar ventos de 22,76 nós e rajadas de até 37,96 nós;

Bertioga–Guarujá, paralisada das 22h25 às 23h25 e, novamente, das 6h55 às 7h56, em razão dos ventos fortes, com registro de ventos de 12 nós e rajadas de 14,2 nós;

São Sebastião–Ilhabela, que teve a operação suspensa preventivamente, por determinação da Semil diante da previsão de ventos fortes, das 22h28 às 22h49 e, novamente, das 23h18 às 0h55, além de uma nova paralisação iniciada às 7h50, com ventos de 28,9 nós e rajadas de até 38,3 nós;

Iguape–Juréia, interrompida às 5h09 em razão dos ventos fortes;

e Vicente de Carvalho–Santos, paralisada das 6h40 às 7h05.

De acordo com a Semil, as travessias de Santos–Guarujá, Vicente de Carvalho–Santos e Bertioga–Guarujá já foram retomadas e operam normalmente. Neste momento, somente a travessia São Sebastião–Ilhabela permanece inoperante.

Medidas preventivas

Em meio a previsão de ventos fortes para o litoral paulista, a Coordenadoria de Travessias reforçou as ações preventivas para garantir a segurança da operação.

Entre as medidas estão inclusas a possibilidade de paralisação antecipada das travessias, a intensificação da comunicação aos usuários por meio dos canais oficiais e dos painéis de mensagens, o aviso às prefeituras dos municípios atendidos.

Além disso, também foram abertas a possibilidade da adoção de procedimentos operacionais, como o reforço na amarração das embarcações quando necessário. O órgão orienta que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência.

Para informações atualizadas sobre as condições de operação das travessias e os tempos de espera podem ser obtidas pelo telefone 0800 773 3711, canal oficial de atendimento das Travessias Litorâneas.

Ciclone-bomba

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo extremo pela formação de um ciclone-bomba no Sul do país, com previsão de tempestades, granizo e ventos intensos para os próximos dias.

Outras áreas do Sul, parte de Mato Grosso do Sul e a divisa entre São Paulo e Paraná estão com aviso para “perigo potencial“.

Embora o centro do ciclone se forme sobre o oceano, ele deve impulsionar frentes frias que podem causar ventanias em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O maior risco de ventos fortes é na sexta, com rajadas que podem variar entre 90 km/h e 110 km/h no litoral paulista e fluminense.

Em São Paulo, a Defesa Civil estadual enviou, nesta quinta-feira (6), alertas severos para celulares da população em 24 regiões paulistas diante da intensificação da chuva e das rajadas de vento provocadas pelo avanço de uma frente fria sobre o estado.

Segundo o órgão, os avisos foram emitidos de forma preventiva para áreas com maior risco de impactos causados pelas condições meteorológicas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) indica que os ventos devem ganhar ainda mais força entre esta sexta-feira e o sábado (8), podendo atingir até 100 km/h, acompanhados de chuva de intensidade moderada.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Bruna Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Bruna Lopes