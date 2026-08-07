Miss dos Estados Unidos perde coroa após publicações com teor racistas

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Brittany Boltinhouse, 27, perdeu o título de Miss North Carolina USA após antigas publicações com teor racista ressurgirem nas redes sociais. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (6) pelos organizadores do concurso, segundo informações do jornal The Guardian.

Brittany havia conquistado a coroa em junho e se preparava para representar o estado da Carolina do Norte na 75ª edição do Miss USA, que será realizada em Miami no fim de agosto. Com a destituição, a primeira colocada como vice, Myla Hadley, assumirá o posto de Miss North Carolina USA 2026.

Em comunicado, a organização A Blaize Productions afirmou que a decisão foi tomada após uma análise detalhada das informações que vieram à tona recentemente, além de diversas conversas e consultas à organização do Miss USA.

Os responsáveis destacaram que a medida não foi tomada de forma leviana e teve como objetivo preservar a integridade do título e os valores defendidos pelo concurso. As informações são do The Guardian.

Embora não tenha detalhado oficialmente quais publicações motivaram a decisão, a organização afirmou acreditar que “as pessoas são capazes de evoluir e que compaixão e responsabilidade podem coexistir”. Ainda assim, ressaltou que as vencedoras precisam representar os padrões e princípios esperados pela competição.

Segundo o veículo local NCBeat, citado pelo The Guardian, antigas postagens de Brittany nas redes sociais mostravam o uso frequente de insultos raciais entre 2017 e 2019. Na época, ela utilizava o nome de usuário “Sosa the Stallion” e teria empregado repetidamente um termo ofensivo direcionado à população negra.

O presidente e CEO do Miss USA, Thom Brodeur, afirmou que a organização não tolera racismo, homofobia, transfobia ou qualquer linguagem que retire a dignidade das pessoas. Ele também disse que Brittany pediu desculpas pelas publicações, mas afirmou que o pedido “não desfaz o dano causado e não altera o resultado”, segundo o The Guardian.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giullyanaaya.

Conteúdo Original / Fonte: giullyanaaya