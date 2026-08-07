Patrimônio de Zema aumenta R$ 49 milhões em quatro anos

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O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) possuir um patrimônio total de R$ 178,7 milhões, um aumento de R$49 milhões em comparação com a declaração de 2022, quando se reelegeu governador de Minas Gerais.

A maior parcela do montante consta de participação em holding familiar, com quotas que somam R$ 94,5 milhões. Em seguida são declarados R$ 56,2 milhões em um fundo de investimentos.

O patrimônio é 38% maior do que há quatro. Na época a maior fatia, R$ 72,3 milhões, vinha de uma cota de 27,14% da empresa Ricardo Zema Participações Ltda., instituição que leva o nome do pai do ex-governador, presidente do Grupo Zema.

Desde 2018, quando se lançou ao governo de Minas Gerais pela primeira vez, o patrimônio do candidato aumentou em 156%. Naquela disputa eleitoral, Zema somava R$ 69,7 milhões em bens.

Além do ex-governador, a única candidata registrada no TSE até o momento é Samara Martis (UP), que declarou um total de R$ 33 mil de patrimônio. Os candidatos têm até dia 15 para o registro na Justiça Eleitoral.

A CNN procurou a assessoria de Zema questionando se existe intenção em se manifestar e não houve retorno.

Confira as principais datas do calendário eleitoral:

20 de julho a 5 de agosto: período no qual ocorrem as convenções partidárias com a escolha de candidatos para a corrida eleitoral;

período no qual ocorrem as convenções partidárias com a escolha de candidatos para a corrida eleitoral; 15 de agosto: último dia para o registro das candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

último dia para o registro das candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral); 16 de agosto: início da propaganda eleitoral;

início da propaganda eleitoral; 28 de agosto a 1º de outubro: período de exibição do horário eleitoral no rádio e televisão do primeiro turno;

período de exibição do horário eleitoral no rádio e televisão do primeiro turno; 4 de outubro: primeiro turno das eleições, com início às 8h e término às 17h;

primeiro turno das eleições, com início às 8h e término às 17h; 25 de outubro: eventual segundo turno das eleições.

TópicosEleições 2026Romeu Zema

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Rafael Sotero.

Conteúdo Original / Fonte: Rafael Sotero