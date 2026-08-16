Corpo de Bonnie Tyler é velado mais de um mês após morte

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Fãs da cantora pop galesa Bonnie Tyler se reuniram em sua cidade natal, Swansea, no sábado (15) para prestar homenagem enquanto o carro funerário passava pelas ruas da cidade antes de seu funeral na segunda-feira (17).

“Acho que todos queriam prestar suas homenagens à Bonnie . Quer dizer, ela é muito conhecida. Ela é muito querida. Nós a chamamos de nossa rainha galesa”, disse Susan Storton, moradora de Swansea e fã, que disse ter conhecido Tyler várias vezes e a descreveu como “uma senhora adorável” com quem deu muitas risadas.

Os alemães Enrico e sua mãe, Sabina, viajaram de Berlim para homenagear a falecida cantora e fazer uma peregrinação à sua cidade natal.

“Ouvimos Bonnie Tyler a vida toda. Então, é muito importante para nós virmos aqui para nos despedirmos juntos”, disse Enrico. “É muito emocionante para nós. Talvez até choremos um pouco se ela aparecer por aqui.”

Famoso por baladas poderosas dos anos 80, como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”, Tyler morreu aos 75 anos no dia 9 de julho.

Ela foi submetida a uma cirurgia intestinal de emergência em maio, enquanto estava em Faro, no sul de Portugal, onde tinha uma casa.

Tyler nasceu Gaynor Hopkins no sul do País de Gales em 1951 e ganhou destaque em 1977.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito