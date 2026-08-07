Craque da Inglaterra apoia boicote à Fifa em Copa do Mundo

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A defensora inglesa Lucy Bronze afirmou que as jogadoras europeias apoiariam um eventual boicote às competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, em meio ao conflito entre a entidade e a UEFA.

A declaração acontece após a UEFA manter a ameaça de boicotar torneios da Fifa, apesar de o presidente da entidade, Gianni Infantino, ter abandonado um plano para vender uma participação comercial da Copa do Mundo a investidores privados e pedido desculpas pela proposta.

Bronze, de 34 anos, falou sobre o assunto antes do amistoso do Chelsea contra o Auckland, marcado para sábado (8), na Nova Zelândia. Para a jogadora, preservar o futuro do futebol é mais importante do que participar de grandes eventos.

“Acho que a mensagem que defendemos como jogadoras e, obviamente, também como competições europeias, é que isso precisa ser feito pelo bem do futebol. As jogadoras que participam dessas competições, as europeias, defendem nossas crenças e o que é certo para o nosso esporte. E, se isso significar boicotar competições, então é isso que precisa acontecer”, afirmou.

Bronze destacou que a discussão vai além dos interesses da atual geração de atletas.

“É pelo futuro do futebol, não apenas por mim hoje ou amanhã. É por todas as meninas e meninos que virão depois de nós, para garantir que estejam em uma situação boa quando o futebol avançar nas próximas décadas, e não apenas amanhã”, disse.

UEFA mantém ameaça de boicote

As declarações de Bronze foram dadas um dia depois de a UEFA afirmar que a ameaça de boicote às competições da Fifa continua de pé, mesmo após a entidade retirar o plano de investimento e Infantino se desculpar.

Em comunicado divulgado na quinta-feira (6), a UEFA afirmou que o pedido de desculpas do dirigente “não muda nada” e reiterou que não recuperou a confiança em sua liderança.

Embora o cancelamento do projeto tenha atendido a uma das exigências da UEFA, a entidade europeia afirmou que uma segunda condição ainda não foi cumprida: garantias de que propostas semelhantes não serão apresentadas novamente no futuro.

A disputa pode ter impacto direto sobre as seleções britânicas. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda disputarão em outubro os playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O primeiro grande teste da posição da UEFA pode acontecer já no próximo mês, durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da Fifa, na Polônia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por raulmoura.

Conteúdo Original / Fonte: raulmoura