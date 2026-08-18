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Dólar abre em alta com mercado de olho em novas tensões no Oriente Médio

Por CNN Brasil
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Dólar abre em alta com mercado de olho em novas tensões no Oriente Médio

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O dólar operava em alta ante o real nos primeiros negócios da manhã desta terça-feira (18), refletindo a piora dos mercados globais diante de novas tensões no Oriente Médio, que pressionam os preços do petróleo e renovam as preocupações com a inflação.

Às 9h20, o dólar à vista BRBY subia 0,02%, perto da estabilidade, a R$ 5,2026 na venda.

O dólar à vista encerrou a sessão de segunda-feira (17) com queda de 0,41%, aos R$ 5,1998.

*Com informações da Reuters

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariajuliablanes.

Conteúdo Original / Fonte: mariajuliablanes
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