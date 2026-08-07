Dólar recua após dados de emprego nos EUA acalmarem temores sobre juros

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A bolsa paulista passou a cair na manhã desta sexta-feira (7), tendo uma nova batelada de resultados corporativos sob os holofotes, incluindo os números da Petrobras, que quase dobrou o lucro no segundo trimestre.

Às 10h30, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuava 0,14%, a 175.298 mil pontos.

Já o dólar acelerou as perdas ante o real nesta manhã em sintonia com o exterior, após dados mostrarem o fechamento de postos de trabalho nos Estados Unidos em julho. No mesmo horário, o dólar à vista caía 0,31%, a R$ 5,09 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para setembro — o mais líquido no mercado brasileiro — cedia 0,66%, aos R$5,1070.

O Departamento do Trabalho informou que foram fechados 23 mil postos de trabalho nos EUA em julho, contrariando a expectativa de economistas ouvidos em pesquisa da Reuters, de abertura de 80 mil vagas. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, ante 4,2% projetados.

A surpresa negativa com o relatório de empregos disparou a queda forte dos rendimentos dos Treasuries e a venda da moeda norte-americana, com os investidores avaliando que a fraqueza dos dados reduz as chances de o Federal Reserve subir juros no curto prazo.

Na quinta-feira, o dólar à vista encerrou a sessão com baixa de 0,44%, aos R$ 5,10.

*Com informações da Reuters.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedroz.

Conteúdo Original / Fonte: pedroz