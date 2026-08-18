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Fenerbahçe x Lyon: horário e onde assistir aos playoffs da Champions

Por CNN Brasil
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Fenerbahçe x Lyon: horário e onde assistir aos playoffs da Champions

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Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League.

O jogo acontece no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, na Turquia.

Para chegar nesta fase dos playoffs da Champions League, o Fenerbahçe eliminou o Sturm Graz, da Áustria, na rodada anterior. A equipe turca fez contratações de peso para a temporada, como o atacante Lukaku, para chegar na fase de grupos da competição.

Já o Lyon derrotou o Sparta Praga na fase anterior do torneio continental.

A partida de volta entre as equipes acontece no dia 26 de agosto, na França.

O jogo entre Fenerbahçe e Lyon terá transmissão do SBT, TNT, além do streaming HBO Max.

Onde assistir a Fenerbahçe x Lyon

  • TV: SBT e TNT
  • Streaming: HBO Max

Ficha técnica de Fenerbahçe x Lyon

  • Data: 18/08/2026 (terça)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Şükrü Saracoğlu, Turquia
  • Rodada: Jogo de ida – Playoffs da Champions League

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.

Conteúdo Original / Fonte: Jonatans Cruz
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