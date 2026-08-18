Fenerbahçe x Lyon: horário e onde assistir aos playoffs da Champions

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Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League.
O jogo acontece no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, na Turquia.
Para chegar nesta fase dos playoffs da Champions League, o Fenerbahçe eliminou o Sturm Graz, da Áustria, na rodada anterior. A equipe turca fez contratações de peso para a temporada, como o atacante Lukaku, para chegar na fase de grupos da competição.
Já o Lyon derrotou o Sparta Praga na fase anterior do torneio continental.
A partida de volta entre as equipes acontece no dia 26 de agosto, na França.
O jogo entre Fenerbahçe e Lyon terá transmissão do SBT, TNT, além do streaming HBO Max.
Onde assistir a Fenerbahçe x Lyon
- TV: SBT e TNT
- Streaming: HBO Max
Ficha técnica de Fenerbahçe x Lyon
- Data: 18/08/2026 (terça)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Şükrü Saracoğlu, Turquia
- Rodada: Jogo de ida – Playoffs da Champions League
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.