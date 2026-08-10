Manaus tem semana marcada por máximas de 39ºC e pouca chance de chuva

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Manaus terá uma semana de céu parcialmente nublado, com poucas chances de chuva entre segunda e domingo, de 10 a 16 de agosto de 2026. As temperaturas variam entre mínimas de 24°C e máximas de 39°C ao longo do período.

A umidade do ar permanecerá baixa em todos os dias, com índices ultravioleta muito altos no início da semana, exigindo atenção na exposição ao sol.

Temperatura para os próximos dias em Manaus

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 24°C e máxima de 38°C.

Mínima de 24°C e máxima de 38°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Mínima de 26°C e máxima de 37°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Mínima de 25°C e máxima de 36°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Mínima de 24°C e máxima de 35°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Mínima de 24°C e máxima de 36°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 26°C e máxima de 38°C.

Mínima de 26°C e máxima de 38°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 27°C e máxima de 39°C.

Previsão do clima em Manaus

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o céu ficará parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 38°C de máxima. A sensação térmica ao longo do dia vai de 25°C pela manhã, chegando a 37°C durante o dia, 32°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar estará em 28%, nível muito baixo. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,74 m/s. O índice ultravioleta é de 11, classificado como extremo.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o dia será de céu com nuvens fragmentadas. As temperaturas oscilam entre 26°C de mínima e 37°C de máxima. A sensação térmica vai de 25°C pela manhã a 36°C durante o dia, 31°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar será de 30%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,8 m/s. O índice ultravioleta é de 11, classificado como extremo.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, o céu permanece com nuvens fragmentadas. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 36°C de máxima. A sensação térmica oscila de 25°C pela manhã a 35°C durante o dia, 31°C à tarde e 27°C à noite. A umidade do ar sobe para 37%. A probabilidade de chuva é de 34%, sem volume estimado. Os ventos sopram a 3,71 m/s. O índice ultravioleta é de 11, classificado como extremo.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, o céu ficará parcialmente nublado com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 35°C de máxima. A sensação térmica vai de 25°C pela manhã a 37°C durante o dia, 36°C à tarde e 29°C à noite. A umidade do ar será de 40%. A probabilidade de chuva é de apenas 5%, sem volume estimado. Os ventos sopram a 2,25 m/s. O índice ultravioleta é de 11, classificado como extremo.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, há previsão de chuva fraca até a manhã, com céu parcialmente nublado no restante do dia. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 36°C de máxima. A sensação térmica oscila de 25°C pela manhã a 37°C durante o dia, 36°C à tarde e 30°C à noite. A umidade do ar será de 39%. A probabilidade de chuva é de 31%, com volume estimado de 0,29 mm. Os ventos sopram a 3,09 m/s. O índice ultravioleta é de 2, classificado como baixo.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o céu ficará com nuvens dispersas. As temperaturas variam entre 26°C de mínima e 38°C de máxima. A sensação térmica vai de 26°C pela manhã a 38°C durante o dia, 38°C à tarde e 29°C à noite. A umidade do ar será de 34%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,17 m/s. O índice ultravioleta é de 2, classificado como baixo.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, o céu ficará aberto com períodos de sol. As temperaturas variam entre 27°C de mínima e 39°C de máxima, a maior da semana. A sensação térmica vai de 27°C pela manhã a 39°C durante o dia, 36°C à tarde e 30°C à noite. A umidade do ar será de 32%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,75 m/s. O índice ultravioleta é de 2, classificado como baixo.

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Vai chover em Manaus?

De acordo com a previsão, a semana em Manaus será predominantemente seca, com chuva prevista apenas para a sexta-feira, dia 14, com volume estimado de 0,29 mm e probabilidade de 31%. Na quarta-feira, há 34% de chance de chuva, mas sem volume estimado. A umidade do ar permanecerá baixa durante toda a semana, com valores entre 28% e 40%, o que exige atenção à hidratação. Os índices ultravioleta extremos registrados de segunda a quinta-feira requerem cuidados redobrados na exposição ao sol nesses dias. O final de semana terá índices UV mais baixos, porém com as temperaturas mais altas do período.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosClimaManaus

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites