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Memphis se reapresenta no CT do Corinthians após renovação de contrato

Por CNN Brasil
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Memphis se reapresenta no CT do Corinthians após renovação de contrato

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Memphis Depay está de volta ao dia a dia do Corinthians. Após a renovação de contrato ser aprovada, o camisa 10 se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (18) já de olho no jogo contra o Rosario Central, válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que acontece quinta-feira.

Como apurado pela CNN Brasil, o jogador tem condições de atuar por, pelo menos, 30 minutos e deve ser utilizado por Fernando Diniz na partida decisiva. Sendo assim, por não atuar desde a fase de grupos da Copa do Mundo no dia 25 de junho, a expectativa é de que Memphis inicie o duelo no banco de reservas.

Memphis Depay chega ao CT Joaquim Grava

📰 @radiocraqueneto pic.twitter.com/mC96DikHME

— Júlia Fernanda (@Juliafernandav_) August 18, 2026

Para ter o astro contra os argentinos, o Corinthians precisa registrar o novo contrato no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de quinta-feira, dia do jogo.

Memphis Depay concordou em reduzir R$ 13,5 milhões do contrato para que a negociação fosse viabilizada. O montante é a soma dos R$ 6 milhões da ajuda de de custo (R$ 250 mil mensais) e da redução da verba de marketing de R$ 15 para R$ 7,5 milhões.

Além disso, Memphis também aceitou congelar a dívida de R$ 42 milhões que o clube tem com ele, retirando juros e correção monetária. Sendo assim, o jogador abriu mão de mais R$ 35 milhões, já que os valores corrigidos estariam na casa dos R$ 77 milhões.

Os novos termos foram acordados em uma reunião presencial entre Memphis Depay e Osmar Stabile, um dia depois do mandatário divulgar nota oficial colocando fim nas negociações. Nesse encontro, o jogador e presidente encaminharam o acordo pela renovação.

O dirigente garantiu que o novo contrato de Memphis Depay será mais vantajoso para o Corinthians. “Ele (Depay) baixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians em arrumar uma forma da gente pagar”, explicou.

Após o encontro e ter as arestas aparadas, Osmar Stabile convocou a reunião do CORI (Conselho de Orientação), que foi realizada na noite de segunda-feira (17). Nela, quatro contratos foram analisados minuciosamente, ponto a ponto, e terminou com a aprovação pela renovação do jogador holandês.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por raulmoura.

Conteúdo Original / Fonte: raulmoura
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