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Morre William Orbit, produtor de álbum premiado de Madonna, aos 69 anos

Por CNN Brasil
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Morre William Orbit, produtor de álbum premiado de Madonna, aos 69 anos

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O produtor musical William Orbit morreu aos 69 anos, segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais, nesta sexta-feira (7).

Segundo a família do artista, ele faleceu no dia 23 de julho, mas a notícia só foi dada ao grande público depois de duas semanas. “É com profunda tristeza que a família e os amigos de William Orbit anunciam que William faleceu em casa no dia 23 de julho de 2026”, diz o início do texto.

O comunicado segue: “Estamos profundamente entristecidos com a sua partida. Sentiremos muito a sua falta, assim como tantas outras pessoas cujas vidas ele tocou através da sua música, amizade e bondade”.

Por fim, os entes queridos pedem que o momento seja respeitado pelo público. “Pedimos gentilmente que a privacidade da família e dos amigos próximos de William seja respeitada durante este momento difícil”, conclui.

Legado

William Orbit trabalhou com uma infinidade de artistas, mas seu trabalho mais reconhecido é o de produtor executivo do álbum “Ray of Light” (1998), de Madonna.

O disco foi premiado com o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop, além de ter conquistado quarto certificações de platina nos Estados Unidos, com milhões de cópias vendidas.

Ao receber o prêmio, a cantora levou o amigo para o palco e dedicou o reconhecimento do trabalho à sua genialidade.

Além de Madonna, Orbit colaborou com as bandas britânicas U2 e Blur.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito
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