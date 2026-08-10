Nexus/BTG: governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 46%

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Nova rodada do levantamento Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (10), aponta que 49% do eleitorado brasileiro desaprova o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do governo federal. Ao mesmo tempo, 46% dizem aprovar a gestão petista. Outros 5% não souberam ou não responderam.

A série histórica, iniciada em março deste ano, indica um cenário de estabilidade.

Na primeira rodada testada pelo instituto, a desaprovação do presidente era de 51%, enquanto a aprovação marcava 45%. Ao longo dos meses, a diferença entre os índices diminuiu. Em junho, a aprovação superou a desaprovação pela primeira vez, mas a diferença voltou a crescer nos meses seguintes até o cenário atual.

Avaliação do governo Lula

Ainda no mesmo levantamento, o instituto testou como os eleitores avaliam o governo Lula.

Para 44%, administração federal é ruim (8%) ou péssima (36%). Outros 34% a enxergam como boa (19%) ou ótima (15%).

Dentre o total de entrevistados, 21% avaliam o governo como regular. Já 2% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A Nexus/BTG entrevistou 2.001 eleitores, entre os dias 07 e 09 de agosto, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-08428/2026.

Confira a íntegra do levantamento abaixo

*Sob supervisão de Lucas Schroeder

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasmassei.

Conteúdo Original / Fonte: lucasmassei