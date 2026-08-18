PM faz operação em 76 comunidades do Rio contra crime organizado

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A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira (18), uma operação em 76 comunidades do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 32 batalhões participam das ações, que também contam com unidades especializadas.

As equipes atuam em diferentes pontos da capital, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. A mobilização tem como alvos o combate a roubos de cargas e veículos, a retirada de barricadas e a atuação de grupos criminosos.

Entre as regiões onde há policiais estão comunidades da zona Norte e zona Oeste do Rio, além de áreas de Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, Belford Roxo, São Gonçalo, Niterói e Itaboraí.

Até o momento, houve confrontos em pelo menos três pontos. Na Muzema, policiais do BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) foram atacados. Após o confronto, um fuzil, três granadas e carregadores foram apreendidos. Dois suspeitos foram socorridos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Na Gardênia Azul, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) também foram atacados durante um patrulhamento. Um fuzil foi apreendido e um suspeito ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Já na Vila Kennedy, um homem foi baleado durante um confronto e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Uma pistola foi apreendida. No local, os policiais também encontraram uma central de monitoramento usada pelo tráfico para acompanhar a movimentação das equipes.

Na área do 20º BPM (Mesquita), dois homens foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam um fuzil, um carregador, munições, rádio transmissor e material entorpecente.

A operação continua em andamento e novas ocorrências podem ser registradas ao longo do dia.

Impactos

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informou que, até o momento, uma escola estadual precisou ser fechada nas regiões citadas.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, duas unidades de Atenção Primária que atendem a região da Gardênia Azul suspenderam o início do funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

Já a Secretaria de Saúde informou que as unidades estaduais de saúde estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que não houve impacto no funcionamento das unidades das regiões da Muzema, Morro do Banco e Vila Kennedy.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por camillebarbosa.

Conteúdo Original / Fonte: camillebarbosa