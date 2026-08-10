Previsão do tempo: chuvas frequentes marcam semana em Aracaju

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A semana em Aracaju, de segunda-feira, 10, a domingo, 16 de agosto, será marcada por chuvas frequentes, com temperaturas mínimas em torno de 22°C e máximas que chegam a 28°C.

As precipitações serão mais intensas entre quarta e quinta-feira, quando os volumes esperados ultrapassam 11 mm. O tempo só abre na reta final da semana, com domingo sem previsão de chuva.

Temperatura para os próximos dias em Aracaju

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 23°C e máxima de 28°C.

Mínima de 23°C e máxima de 28°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Mínima de 22°C e máxima de 27°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Mínima de 22°C e máxima de 27°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 26°C.

Mínima de 22°C e máxima de 26°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Mínima de 22°C e máxima de 28°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Mínima de 22°C e máxima de 27°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Previsão do clima em Aracaju

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica ao longo do dia oscila entre 23°C pela manhã, 29°C durante o dia, 26°C à tarde e 24°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,13 mm. A umidade do ar estará em 61%, os ventos sopram a 5,25 m/s e o índice ultravioleta atinge 10,39, classificado como muito alto.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o céu segue parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas ficam entre 22°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica varia entre 23°C pela manhã, 28°C durante o dia, 25°C à tarde e 23°C à noite. A probabilidade de chuva permanece em 100%, com volume estimado de 6,29 mm. A umidade do ar cai para 56%, os ventos sobem para 6,54 m/s e o índice ultravioleta é de 10,46, muito alto.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, a chuva se intensifica. O dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica fica entre 23°C pela manhã, 28°C durante o dia, 25°C à tarde e 23°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 13,24 mm — o maior da semana. A umidade do ar sobe para 65%, os ventos estão a 6,11 m/s e o índice ultravioleta chega a 10,04.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, a chuva moderada persiste e as temperaturas registram as menores máximas da semana. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 26°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 23°C pela manhã, 25°C durante o dia, 24°C à tarde e 23°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,98 mm. A umidade do ar atinge o pico semanal de 81%, os ventos são mais brandos, a 3,17 m/s, e o índice ultravioleta é de 10,51.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, a previsão indica chuva fraca concentrada no período da manhã, com abertura de tempo à tarde. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica fica entre 23°C pela manhã, 29°C durante o dia, 24°C à tarde e 24°C à noite. A probabilidade de chuva recua para 77%, com volume estimado de 1,46 mm. A umidade do ar é de 63%, os ventos estão a 4,48 m/s e o índice ultravioleta cai para 5,62, classificado como moderado.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 23°C pela manhã, 28°C durante o dia, 24°C à tarde e 23°C à noite. A probabilidade de chuva é de 59%, com volume estimado de 0,42 mm. A umidade do ar é de 68%, os ventos sopram a 5,44 m/s e o índice ultravioleta é de 6,0.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, o tempo melhora e o céu fica com poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica fica entre 23°C pela manhã, 29°C durante o dia, 24°C à tarde e 24°C à noite. A probabilidade de chuva é zero. A umidade do ar está em 61%, os ventos sopram a 5,51 m/s e o índice ultravioleta é de 6,0.

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Vai chover em Aracaju?

De acordo com a previsão, Aracaju enfrenta uma semana predominantemente chuvosa entre segunda e quinta-feira. Os maiores volumes de chuva estão previstos para quarta-feira, 12, com 13,24 mm, e quinta-feira, 13, com 11,98 mm, ambos sob chuva moderada e probabilidade de 100%. A partir de sexta-feira, 14, as precipitações perdem força, com chuva fraca e volume de apenas 1,46 mm, restrita à manhã. No sábado, 15, ainda há chance de chuva fraca, com 59% de probabilidade. O domingo, 16, encerra a semana com céu de poucas nuvens e ausência de chuva, condição mais favorável para atividades ao ar livre. O índice ultravioleta permanece muito alto na maior parte da semana, o que requer atenção nos momentos de exposição ao sol.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosAracajuClima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites