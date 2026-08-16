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Rivais na 23ª rodada, Mirassol e Flamengo têm “dívida” no Brasileirão

Por CNN Brasil
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Rivais na 23ª rodada, Mirassol e Flamengo têm “dívida” no Brasileirão

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Mirassol e Flamengo duelam neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão. Esta é a primeira vez que os dois se enfrentam nesta temporada, já que existe uma “pendência” do primeiro turno.

O confronto entre Flamengo e Mirassol, que aconteceria no fim de fevereiro no Maracanã, pela quarta rodada, ainda não aconteceu e segue sem data.

Por que não teve jogo?

O adiamento do confronto aconteceu para não ter conflito de calendário com a final da Recopa Sul-Americana. Na ocasião, o carioca rubro-negro decidiu o título continental, mas acabou perdendo para o Lanús, da Argentina.

Ainda não há uma data definida para o confronto. A tendência é que a CBF utilize datas da Copa do Brasil para reagendar o duelo, já que a dupla não está na competição mata-mata.

Além de Flamengo e Mirassol, mais oito clubes seguem com 21 jogos no Brasileirão: Red Bull Bragantino, Botafogo, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Vasco e Remo.

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maião, interior de São Paulo. O time paulista ocupa a 15ª posição com 23 pontos, enquanto o Fla segue na cola do líder Palmeiras, com 42 pontos na segunda colocação.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.

Conteúdo Original / Fonte: leonardocosta
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