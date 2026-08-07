Roberto De Zerbi levou time para beber em meio à luta contra o rebaixamento

Compartilhar matéria

Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, adotou uma estratégia incomum para recuperar o moral do elenco em meio à luta contra o rebaixamento na Premier League. Em entrevista ao jornal The Times, o italiano revelou ter levado os jogadores para um jantar com consumo de bebidas alcoólicas após uma derrota.

A medida foi tomada logo depois do revés por 1 a 0 para o Sunderland, partida que marcou a estreia do treinador no comando do clube londrino. De Zerbi descreveu um vestiário tomado pela angústia, com a ameaça de queda para a segunda divisão.

“Fizemos um grande jantar no Bacchanalia, em Mayfair, com álcool. Álcool é um bom remédio. É preciso aproveitar a vida com responsabilidade, não como pessoas tolas. Eu acredito na união”, afirmou De Zerbi sobre a iniciativa.

Cenas de desespero no vestiário

O treinador italiano relatou ter encontrado jogadores chorando e até deitados no chão após o jogo. Diante daquela cena, ele decidiu organizar o jantar para tentar mudar o estado emocional e a perspectiva do grupo.

“Vi todos chorando no vestiário. Perguntei: ‘Vamos morrer?’. Tentei transmitir positividade e fazer com que enxergassem a situação por outra perspectiva. As pessoas no centro de treinamento estavam tristes e negativas”, disse De Zerbi.

Estratégia que deu resultado

A estratégia de De Zerbi mostrou-se eficaz, e o Tottenham conseguiu garantir a permanência na Premier League. O técnico italiano segue no comando da equipe para a temporada 2026-27, agora com reforços de peso no elenco, como Sandro Tonali e Van Hecke.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites