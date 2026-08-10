São Paulo tem semana marcada por variação climática; veja previsão

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São Paulo terá uma semana de contrastes climáticos entre os dias 10 e 16 de agosto. O início da semana será marcado por nebulosidade, umidade elevada e temperaturas mais baixas, com máximas na faixa dos 19°C e 20°C.

A partir de quarta-feira, o tempo muda de forma gradual, e a cidade entra em um ciclo de aquecimento expressivo, com máximas que chegam a 35°C no domingo.

As temperaturas ao longo do período variam entre mínimas de 15°C e máximas de 35°C. Não há previsão de chuva para a maior parte da semana, à exceção de baixas probabilidades na segunda e na terça-feira.

Temperatura para os próximos dias em São Paulo

Segunda-feira, 10 de agosto: Mínima de 15°C e máxima de 19°C.

Mínima de 15°C e máxima de 19°C. Terça-feira, 11 de agosto: Mínima de 15°C e máxima de 21°C.

Mínima de 15°C e máxima de 21°C. Quarta-feira, 12 de agosto: Mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Mínima de 15°C e máxima de 25°C. Quinta-feira, 13 de agosto: Mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Mínima de 18°C e máxima de 31°C. Sexta-feira, 14 de agosto: Mínima de 18°C e máxima de 32°C.

Mínima de 18°C e máxima de 32°C. Sábado, 15 de agosto: Mínima de 18°C e máxima de 32°C.

Mínima de 18°C e máxima de 32°C. Domingo, 16 de agosto: Mínima de 21°C e máxima de 35°C.

Previsão do clima em São Paulo

Segunda-feira, 10 de agosto:

Na segunda-feira, o céu ficará encoberto em São Paulo. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 19°C de máxima. As sensações térmicas ao longo do dia ficam entre 16°C à tarde e 16°C à noite, com 18°C durante o período diurno. A umidade do ar estará elevada, em 92%. Há 8% de probabilidade de chuva, sem volume estimado. Os ventos sopram a 6,41 m/s. O índice UV será baixo, com valor de 2,43.

Terça-feira, 11 de agosto:

Na terça-feira, o céu segue encoberto. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 21°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 14°C à noite e 19°C à tarde. A umidade do ar cai para 83%. A probabilidade de chuva é de 6%, sem volume estimado. Os ventos sopram a 5,37 m/s. O índice UV será baixo, com valor de 3,65.

Quarta-feira, 12 de agosto:

Na quarta-feira, a previsão indica céu parcialmente nublado pela manhã, com abertura de sol à tarde. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 25°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 15°C pela manhã e 22°C à tarde. A umidade do ar cai de forma expressiva para 59%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,86 m/s. O índice UV sobe para moderado, com valor de 6,73.

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Quinta-feira, 13 de agosto:

Na quinta-feira, o céu ficará aberto pela manhã, com nuvens à tarde. As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 31°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 18°C pela manhã e 28°C durante o dia. A umidade do ar cai para 28%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 7,49 m/s. O índice UV será alto, com valor de 7,88.

Sexta-feira, 14 de agosto:

Na sexta-feira, o céu ficará aberto pela manhã, com possibilidade de nuvens à tarde. As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 32°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 18°C pela manhã e 28°C durante o dia. A umidade do ar permanece baixa, em 29%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 5,12 m/s. O índice UV será baixo, com valor de 2,69.

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Sábado, 15 de agosto:

No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 32°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 18°C pela manhã e 28°C à noite. A umidade do ar sobe levemente para 38%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,45 m/s. O índice UV será moderado, com valor de 3,0.

Domingo, 16 de agosto:

No domingo, o céu ficará aberto com períodos de nuvens esparsas. As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 35°C de máxima. As sensações térmicas ficam entre 21°C pela manhã e 31°C durante o dia. A umidade do ar atingirá o menor nível da semana, em apenas 15%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 5,2 m/s. O índice UV será moderado, com valor de 3,0.

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Vai chover em São Paulo?

A semana em São Paulo começa com tempo fechado e úmido, com probabilidades pontuais de chuva na segunda e na terça-feira, sem volumes estimados. A partir de quarta-feira, o tempo muda: a nebulosidade recua, a umidade do ar cai e as temperaturas sobem de forma contínua. Entre quinta-feira e domingo, a cidade deve registrar máximas acima dos 31°C, com destaque para o domingo, quando a temperatura pode chegar a 35°C e a umidade relativa do ar cair a 15% — nível que exige atenção à hidratação. O índice UV mais elevado da semana ocorre na quinta-feira, com valor de 7,88, classificado como alto, o que requer uso de protetor solar para quem ficar exposto ao sol.

As informações contidas neste texto são da Open Weather. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisTópicosClima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites