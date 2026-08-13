13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Ação policial interrompe venda de drogas e apreende dinheiro em imóvel na capital

Mais de R$ 1 mil em dinheiro e moedas foram apreendidos sobre móvel na sala do imóvel

Por Ithamar Souza, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ação policial interrompe venda de drogas e apreende dinheiro em imóvel na capital
Duas mulheres são levadas à delegacia após apreensão de drogas e dinheiro em Rio Branco/ Foto: Reprodução

Duas mulheres foram presas durante uma ação policial realizada na Rua São Francisco, após uma residência ser identificada como possível ponto de comercialização de drogas. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de pasta base de cocaína, substâncias aparentando ser maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A abordagem teve início quando uma equipe policial fazia patrulhamento pela região e percebeu uma movimentação suspeita nas proximidades do imóvel. Conforme o registro da ocorrência, Ana Leide Gomes Ramos, de 34 anos, teria sido vista entregando uma embalagem a uma pessoa que estava no portão da casa.

Com a aproximação da viatura, Ana teria deixado o pacote cair no chão e entrado no imóvel. Os policiais acompanharam a movimentação e conseguiram abordá-la dentro da residência.

Outra mulher que estava na casa, identificada como Fabiana da Silva Manuares Vasques, de 42 anos, também foi abordada. Segundo os policiais, ela teria corrido em direção aos fundos do quintal ao perceber a presença da equipe, sendo localizada e conduzida novamente para o interior da residência.

Durante a averiguação, os agentes encontraram uma sacola sobre o telhado, contendo uma pequena quantidade de pasta base de cocaína. O material teria sido arremessado durante a movimentação das suspeitas.

As buscas prosseguiram no imóvel e, em uma área coberta por brita, os policiais localizaram dois esconderijos. Em um deles foram encontradas 24 embalagens de pasta base de cocaína. No outro, havia 17 barras de uma substância aparentando ser maconha e sete embalagens de uma substância aparentando ser cocaína.

Ainda durante a revista, os policiais localizaram sobre um rack uma bolsa preta com R$ 1.012 em dinheiro, além de um recipiente contendo R$ 4,75 em moedas.

Conforme o boletim da ocorrência, Ana Leide teria assumido a propriedade dos entorpecentes e do dinheiro encontrados na residência. Ela também teria declarado que Fabiana não teria envolvimento com a suposta atividade criminosa.

As duas mulheres receberam voz de prisão e foram encaminhadas à delegacia, juntamente com todo o material apreendido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá analisar os entorpecentes e apurar a participação de cada uma das envolvidas, além da origem das drogas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.