Momento da prisão/Foto: Ascom

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (6º BPM), por meio da equipe ROTAM, resultou na prisão de um homem e na apreensão de mais de seis quilos de skank nesta quarta-feira (12), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e pelo serviço de inteligência do 6º BPM, que apontavam um imóvel da região como possível ponto utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Durante a aproximação da equipe policial, os militares teriam visualizado o suspeito do lado de fora da residência, manuseando seis volumes com características semelhantes a entorpecentes. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem e, com apoio do Grupo de Operações com Cães do 6º BPM/CPE, deram continuidade às buscas no imóvel.

Durante a varredura, a cadela policial indicou a presença de droga escondida em um vaso colocado dentro da geladeira. Outra porção de skank também foi localizada no imóvel, além de uma balança de precisão, equipamento que pode ser utilizado para fracionamento de drogas.

Ao todo, foram apreendidos seis volumes com aparência de skank, uma porção fracionada que totalizou 6,350 quilos da droga, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A ocorrência deverá ser investigada pelas autoridades.