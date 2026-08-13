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Motociclista se envolve em colisão após fazer “grau” e sofre fratura em Rio Branco

Vítima perdeu o controle da motocicleta e atingiu veículo estacionado na Rua da Laranja

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista se envolve em colisão após fazer “grau” e sofre fratura em Rio Branco
Vítima fraturou o braço direito e apresentou escoriações após o impacto/ Foto: ContilNet

O motociclista Douglas Gomes de Carvalho, de 27 anos, ficou ferido após perder o controle da motocicleta e colidir frontalmente contra um carro na noite desta quarta-feira (12), na Rua da Laranja, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

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De acordo com testemunhas, Douglas seguia pela via conduzindo uma Honda CG Start 160, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando teria iniciado uma manobra conhecida como “grau”, em que a motocicleta é conduzida sobre apenas uma das rodas.

Durante a manobra, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou invadindo a trajetória contrária. A moto atingiu de frente um Honda City, de cor branca, que estava estacionado no outro lado da rua.

Condutor perdeu o controle ao tentar empinar a motocicleta no sentido bairro-centro/ Foto: ContilNet

Com o impacto, Douglas foi lançado ao chão e sofreu diversos ferimentos. Entre as lesões, ele apresentou uma fratura no braço direito, região que já possui uma platina devido a uma fratura sofrida em outro acidente, além de escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a vítima. Após receber os primeiros cuidados ainda no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Apesar dos ferimentos, Douglas chegou à unidade hospitalar com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram na área e realizaram os procedimentos necessários, incluindo o isolamento do local para os trabalhos periciais. A ocorrência foi registrada por meio de um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).

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