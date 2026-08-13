Motociclista se envolve em colisão após fazer “grau” e sofre fratura em Rio Branco

Vítima perdeu o controle da motocicleta e atingiu veículo estacionado na Rua da Laranja

Vítima fraturou o braço direito e apresentou escoriações após o impacto/ Foto: ContilNet

O motociclista Douglas Gomes de Carvalho, de 27 anos, ficou ferido após perder o controle da motocicleta e colidir frontalmente contra um carro na noite desta quarta-feira (12), na Rua da Laranja, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Douglas seguia pela via conduzindo uma Honda CG Start 160, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando teria iniciado uma manobra conhecida como “grau”, em que a motocicleta é conduzida sobre apenas uma das rodas.

Durante a manobra, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou invadindo a trajetória contrária. A moto atingiu de frente um Honda City, de cor branca, que estava estacionado no outro lado da rua.

Com o impacto, Douglas foi lançado ao chão e sofreu diversos ferimentos. Entre as lesões, ele apresentou uma fratura no braço direito, região que já possui uma platina devido a uma fratura sofrida em outro acidente, além de escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a vítima. Após receber os primeiros cuidados ainda no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Apesar dos ferimentos, Douglas chegou à unidade hospitalar com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram na área e realizaram os procedimentos necessários, incluindo o isolamento do local para os trabalhos periciais. A ocorrência foi registrada por meio de um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).