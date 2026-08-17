Uma adolescente de 12 anos, identificada pelas iniciais E. M. do N., está desaparecida desde a madrugada deste sábado (15), após sair da residência da família, no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.
Conforme informações registradas em Boletim de Ocorrência, a menina deixou a casa por volta das 2h e, desde então, não retornou. Os familiares também não conseguiram estabelecer contato ou obter informações sobre o paradeiro dela.
A família busca informações que possam ajudar a localizar a adolescente e pede que qualquer pessoa que tenha conhecimento de onde ela possa estar comunique imediatamente às autoridades.
O desaparecimento foi registrado na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que deverá apurar as circunstâncias do caso.