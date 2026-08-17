A dupla estaria se preparando para realizar um ataque contra integrantes de uma facção rival

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), prendeu dois suspeitos e apreendeu três armas de fogo na manhã desta segunda-feira (17), em Sena Madureira, no interior do Acre. Entre os detidos está um menor de idade.

Segundo informações repassadas pela polícia, a dupla estaria se preparando para realizar um ataque contra integrantes de uma facção rival. Os suspeitos foram localizados no Segundo Distrito do município, antes que a ação pudesse ser concretizada.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três armas de fogo que, conforme a corporação, estariam em posse do adolescente. O material foi apreendido e levado para a unidade policial.

Os dois suspeitos, juntamente com as armas apreendidas, foram encaminhados para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet