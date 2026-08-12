Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante na noite desta terça-feira (11), durante uma ação da Polícia Militar na Travessa Jaciara, no bairro da Paz, em Rio Branco. Segundo a polícia, o jovem estaria comercializando drogas em uma área próxima a uma ponte de madeira, apontada pelas forças de segurança como local com registros frequentes de ocorrências relacionadas ao tráfico.

A abordagem aconteceu durante um patrulhamento ostensivo. Conforme o registro policial, os militares entraram a pé em um beco da região e montaram um cerco nas proximidades. Durante a movimentação, a equipe teria flagrado o adolescente entregando dois invólucros com uma substância semelhante à cocaína a um homem que não foi identificado.

Os dois foram abordados pelos policiais. Durante a revista, os militares encontraram com o homem os dois invólucros que, segundo a equipe, haviam sido entregues pelo adolescente.

Com o menor, foram apreendidos R$ 50 em dinheiro, um invólucro contendo uma substância semelhante à maconha e cinco invólucros com material semelhante ao crack.

Ainda de acordo com o relato policial, ao ser questionado sobre a situação, o adolescente teria admitido que estava comercializando drogas naquela região.

Durante a ocorrência, o jovem também teria informado aos policiais que havia mais entorpecentes escondidos no quintal de uma residência de madeira localizada nas proximidades da ponte.

Os militares foram conduzidos pelo próprio adolescente até o endereço indicado. Durante as buscas no quintal, nas proximidades de um barrote da construção, a equipe encontrou diversos invólucros contendo uma substância com características semelhantes ao crack.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ele foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotadas as medidas cabíveis previstas na legislação para adolescentes.