Prefeitura e PM reforçam segurança para o Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Polícia Militar realizaram, na manhã desta quarta-feira, 12, uma vistoria técnica no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho, onde será realizada a 9ª edição do Festival da Farinha. O evento acontece de 26 a 29 de agosto e reúne uma programação voltada à cultura, ao entretenimento, à economia e à valorização da produção local.

A visita teve como objetivo avaliar a estrutura do espaço e definir, em conjunto com as forças de segurança, os pontos que precisarão de atenção especial durante as quatro noites de programação. Foram observados acessos, saídas, pontos críticos e locais que poderão receber reforço no esquema de segurança.

O chefe da Casa Civil, Ney Mazzaro, destacou que a parceria entre a Prefeitura e os órgãos de segurança é fundamental para garantir tranquilidade ao público durante o evento.

“Hoje estamos aqui com o comando da Polícia Militar para organizar toda essa estrutura de segurança, verificar as saídas, os pontos que vamos reforçar e as condições que vamos oferecer para o trabalho das forças de segurança. A gestão prima pela segurança e pela acessibilidade das pessoas”, afirmou.

Segundo Ney, além da Polícia Militar, o evento contará com a atuação de outros serviços de apoio, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros e segurança privada, que será contratada para reforçar o trabalho no local.

O comandante da Polícia Militar, major Abraão, explicou que a vistoria faz parte do planejamento operacional para o Festival da Farinha. De acordo com ele, a visita permitiu à corporação conhecer melhor a estrutura e definir a forma mais eficiente de empregar o efetivo durante o evento.

“A Polícia Militar estará presente em mais um grande evento realizado em nossa cidade. A visita foi para conhecer a estrutura e otimizar o emprego do nosso efetivo. Nosso planejamento já está pronto para empregar os policiais nas quatro noites de evento, garantindo a segurança da população”, destacou.

O comandante ressaltou ainda que o objetivo é proporcionar um ambiente seguro para as famílias que forem ao Complexo prestigiar a programação. A atuação da Polícia Militar será reforçada pela segurança privada e pelos demais serviços de apoio mobilizados pela Prefeitura.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom